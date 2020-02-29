عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”“الورقة السرية“.. راموس ضد ميسي. واستيقظ على حافة الهاوية (صور)

شكلّت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وتأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في أوروبا والعالم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنتائج الدوري السعودي، ودوري الخليج العربي الإماراتي، وأخبار الأندية السعودية، والصراع المثير في الدوري الإيطالي بين الثلاثي يوفنتوس ولاتسيو وأنتر ميلان، وإلغاء باقي مراحل طواف الإمارات بسبب كورونا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو إسبانيا من خلال المواجهة بين قائدي ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت ”الفصل 41: سيرجيو راموس ضد ليونيل ميسي كلاسيكو داخل كلاسيكو“.

كما اهتمت بأزمة فيروس كورونا في إيطاليا وتأثيره على الدوري الإيطالي.

سبورت

ركزت الصحيفة على مهاجم برشلونة الجديد، الدنماركي مارتن بريثويت وإمكانية لعبه في الكلاسيكو وكتبت ”بريثويت الورقة السرية“.

كما تحدثت عن تصريحات لويس سواريز بشأن تمديد عقده، حيث يملك بندا يسمع له بالبقاء حتى 2022 ومواجهة ميسي لريال مدريد على سانتياغو برنابيو وكتبت ”ميسي: البيرنابيو مثل منزله“.

كما اهتمت بتأثير فيروس كورونا على ندوة صحفية في فالنسيا، وكتبت ”فالنسيا يلغي ندوة صحفية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة على سانتياغو برنابيو وكتبت ”ما هي المرحلة القادمة؟“

كما تحدثت عن زيدان مدرب ريال مدريد قبل الكلاسيكو وكتبت ”زيدان مرة أخرى محط تساؤل، يلعب حظوظه أمام برشلونة“.

أس

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة وحاجة الفريقين للفوز وكتبت ”استيقظ على حافة الهاوية“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي والمواجهة المزدوجة الإسبانية الإيطالية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على نيم 3/2 في الدوري الفرنسي عبر تألق نجمه الأرجنتيني وكتبت ”سوبر داريو“.

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان وديغون وكتبت ”ما قاله ليوناردو للاعبين“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على صراع القمة في الدوري الإيطالي بين الثلاثي يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان، ”كما تحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره على توقف الأنشطة الرياضية في إيطاليا، وكتبت ”الفيروس نحو توقف جديد“ ”إنتر هو الحاسم، لاتسيو بإمكانك أن تفعلها“.

كما اهتمت بقرعة الدوري الأوروبي، وكتبت ”خيتافي لإنتر ميلان وروما يلتقي مونشي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولقاء القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت ”إنتر: سأعطيه لك يوفنتوس“.

كما تحدثت عن فيروس كورونا وإغلاق عدة ملاعب في شمال إيطاليا بسبب تفشي الفيروس.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على إنهاء الاتحاد لأزمة فيتشو وكتبت ”الاتحاد ينهي أزمة فيتشو“.

كما تحدثت عن لقاء الشباب والاتحاد وكتبت ”البلطان يحفز“.

الصحيفة اهتمت بأخبار النصر وكتبت ”ثلاثي النصر في إسبانيا“.

كما اهتمت بالدوري السعودي ونتائج الجمعة وكتبت ”عودة الفرحة، ”وانتصار فيصلاوي“، و“الفيحاء يقلبها“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على نتائج دوري الخليج الإماراتي، وفوز شباب الأهلي المتصدر وكتبت ”خورفكان يغادر القاع والفرسان يكسر الصيام“.

كما تحدثت عن طواف الإمارات للدراجات الهوائية وكتبت ”كورونا يلغي بقية مراحل الطواف“.