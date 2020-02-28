أخبار ريال مدريد وبرشلونة: ميسي يحسم عودة نيمار.. وكروس يفجر أزمة في الملكي

بدأت طبول الكلاسيكو تدق في الأوساط الكروية العالمية بعد بدء العد التنازلي للمواجهة المرتقبة بين عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأحد المقبل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية العالمية، وعلى رأسها ريال مدريد، وبرشلونة:

ميسي يتمسك بعودة نيمار

تمسك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بعودة زميله السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الجديد.

وذكر موقع (Le 10 sport ) الفرنسي أن ميسي يضغط بقوة لإعادة نيمار في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق بصدد إبرام صفقة هجومية لتدعيم الجانب الأمامي في الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن نيمار رحب أكثر من مرة بالعودة إلى صفوف برشلونة، ولكن النادي الكتالوني لم يتحرك لحسم المفاوضات.

في المقابل، تحدى المدافع جيرارد بيكيه نجم برشلونة فريق ريال مدريد قبل الكلاسيكو بعدما ظهر بنفس قصة الشعر التي كان بها في لقاء فاز به برشلونة بنتيجة (6-2) بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وكشف لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن بند في عقده مع النادي الكتالوني، يُمكنه من تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021، ومن الممكن تمديده بشكل تلقائي لعام آخر، إذا توافر شرط تم الاتفاق عليه.

وقال سواريز، خلال حواره مع إذاعة ”RAC 1″ الكتالونية:“يوجد بند في عقدي للعام المقبل، إذا لعبت 60% من المباريات، يتم تمديد عقدي“.

وأضاف:“سعيد بوجودي هنا وعائلتي أيضًا، فأنا موجود في المكان الذي أردته دائمًا، وأشعر بأهميتي، لكن القرار يأتي من النادي، ورغبتي هي البقاء“.

تفاصيل أزمة كروس في ريال مدريد

أثار توني كروس نجم فريق ريال مدريد الإسباني أزمة حادة بعدما جلس بديلًا في لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن توني كروس غاضب من مسألة الإبقاء عليه بديلًا في لقاء السيتي.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال فاجأ لاعبه بقراره.

حقيقة رحيل فان ديك عن ليفربول

قطع نادي ليفربول الإنجليزي الشائعات حول رحيل المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن فان ديك أبدى رغبته بتجديد عقده ليستمر مع ليفربول في المرحلة المقبلة.