نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن مباريات متوازنة، اليوم الجمعة.
وتأهل 15 فريقا، على أن يتحدد الفريق رقم 16 بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي، إذ تأجلت بسبب الظروف المناخية، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الألماني 4/1.
وفيما يلي نتيجة القرعة:
باشاك شهير VS كوبنهاغن.
أولمبياكوس VS وولفرهامبتون.
رينجر VS ليفركوزن.
فولفسبورغ VS شاختار.
إنتر ميلان VS خيتافي.
إشبيلية VS روما.
آينتراخت فرانكفورت أو سالزبورغ VS بازل.
لاس VS مانشستر يونايتد.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16 يوم 12 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 9 من الشهر نفسه.
والفائز بلقب البطولة يتأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.
يشار إلى أن تشيلسي الإنجليزي فاز بلقب النسخة الماضية، بالفوز 4/1 على مواطنه آرسنال.