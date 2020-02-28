نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن مباريات متوازنة، اليوم الجمعة. وتأهل 15 فريقا، على أن يتحدد الفريق رقم 16 بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي، إذ تأجلت بسبب الظروف المناخية، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الألماني 4/1. وفيما يلي نتيجة القرعة: باشاك شهير VS كوبنهاغن. أولمبياكوس VS وولفرهامبتون. رينجر…