عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”ذعر أبيض“.. تحذير ليوفنتوس.. وبرميل بارود (صور)

شكلت مباريات إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي ومباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وتأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في أوروبا وآسيا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بأزمة يوفنتوس وتوسيع نادي الهلال فارق النقاط مع مطارده المباشر النصر في الدوري السعودي، واللعب داخل ملاعب دون جمهور في إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو وأهميته لريال مدريد وكتبت ”ريال مدريد يلعب الموسم يوم الأحد“.

كما تحدثت عن مشاركة الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي، حيث تأهل فريقا خيتافي وإشبيلية لدور الـ16 وأُقصي إسبانيول.

سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني على سانتياغو بيرنابيو وكتبت ”ذعر في البيت الأبيض“.

كما تحدثت عن إقصاء إسبانيول من دور الـ32 من الدوري الأوروبي أمام وولفرهامبتون الإنجليزي وكتبت ”إسبانيول يغادر أوروبا بفوز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في سانتياغو برنابيو، وكتبت ”ذعر أبيض“.

كما اهتمت بمشاركة الأندية الإسبانية في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وكتبت ”خيتافي يكمل المهمة بنجاح، وتقنية الفيديو تنقذ إشبيلية وإسبانيول يغادر كبيرا“.

أس

ركزت الصحيفة على تصريحات مهاجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعد الفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، وكتبت على لسانه ”نحن لا نثق، إنه ريال مدريد“.

كما تحدثت عن تأهل خيتافي وإشبيلية لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في أوروبا وكتبت ”فيروس الخوف“.

كما تحدثت عن مباراة نيم الفرنسي وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت ”أولمبيك مارسيليا أطروحة الحادث“.

الصحيفة اهتمت بالجدل القائم بين النجم السابق إيريك كانتونا ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان وكتبت ”كانتونا يهاجم وديشان يدافع“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على لودوغوريتس البلغاري وتأهله لدور الـ16 في الدوري الأوروبي وكتبت ”تحذير ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن تأهل روما لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت ”كلويفرت هدف روما تأهل“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة يوفنتوس بعد الخسارة من أولمبيك ليون وإمكانية انفجار الوضع داخله وكتبت ”برميل بارود يوفنتوس“.

كما تحدثت عن تأهل إنتر ميلان وروما لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت ”لوكاكو يا له من هدف وكلويفرت ينقد روما“.

كما اهتمت بمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت ”ملعب مغلق“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز الهلال على التعاون وتعادل النصر والأهلي وكتبت ”الكلاسيكو يوسع الفارق“. كما تحدثت عن تأثير فيروس كورنا آسيويا وكتبت :“ كورونا يربط التصفيات الآسيوية ”

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت ”ريال مدريد يستهدف صلاح“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على نتائج مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت ”السعادة للعميد والعين والشارقة يطاردان الصدارة“.

كما تحدثت عن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وكتبت ”الانتخابات تعتمد القائمة النهائية لمجلس اتحاد الكرة“.

الصحيفة اهتمت بطواف الإمارات للدراجات الهوائية وكتبت ”بوغاتشار بطل العين في طواف الإمارات“.