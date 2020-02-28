بينها مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. تأكيد إقامة 5 مباريات دون جمهور في الدوري الإيطالي

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إن 5 مباريات ستقام دون جمهور الأسبوع المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد من بينها المواجهة بين يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان صاحب المركز الثالث يوم الأحد.

وتعرضت إيطاليا لأسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا بعد وفاة 17 شخصا وإصابة 650، وتركز الانتشار في المدن الصغيرة في منطقتي لومبارديا وفينيتو.

وحظرت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي جميع الأحداث الرياضية في 6 مناطق في البلاد من بينها بيدمونت حيث مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان إن مباريات أودينيزي ضد فيورنتينا، وميلان ضد جنوة، وبارما ضد سبال، وساسولو ضد بريشيا ستقام دون جمهور أيضا.

كما وضعت المعايير التي سيُسمح فيها بحضور الجماهير للمباريات.

وسيحضر المباريات الشبكات التلفزيونية التي تملك حقوق البث فقط ولن تكون هناك أي مؤتمرات صحفية بعد المباريات.

وسيُسمح بحضور 100 شخص على الأكثر ”مرتبطين مباشرة بتنظيم المباراة“ بالإضافة إلى المندوبين وموظفي الكشف عن المنشطات والسلطات الأمنية.