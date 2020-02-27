الفيفا يحدد موعد تطبيق قيود إعارة اللاعبين

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ اليوم الخميس إن قيودا على صفقات إعارة اللاعبين دوليا سيتم تطبيقها في يوليو تموز في إطار إصلاحات واسعة النطاق لنظام الانتقالات.

وقال الفيفا إنه سيدشن أيضا نظاما جديدا يسمى ”التعويضات عن التنشئة والتدريب“ لضمان حصول الأندية على نسبة عادلة من أموال صفقات الانتقال عندما يغادر لاعبون أشرفت هذه الأندية على تدريبهم في سن صغيرة إلى أندية أكبر في وقت لاحق من مسيرتهم.

وقال الفيفا إنه خلال اجتماع مع ممثلين عن لاعبين وأندية ومسابقات للدوري والاتحادات الوطنية تم التصديق على إجراءات للحد من صفقات انتقال لاعبين دوليا في سن 22 أو أكبر على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه سيتم خفض اللاعبين المعارين إلى 8 لكل ناد في موسم 2020/2021 ثم إلى 6 في موسم 2022/2023.

وتهدف القواعد الجديدة إلى ضمان أن تكون لصفقات الانتقال على سبيل الإعارة ”قيمة رياضية لتطوير المواهب الشابة“.

وقال الفيفا إنه يتوقع أن تطبق الاتحادات الأعضاء قواعد مماثلة بشأن صفقات الانتقال المحلية على سبيل الإعارة ”في ضوء القواعد المتبعة على المستوى الدولي“ رغم أنه لم يضع قيودا.

وتنتظر هذه الخطوة مصادقة مجلس الفيفا.

وقال الفيفا إنه سيؤسس صندوقا سيتم تمويله من خلال فرض نسبة واحد في المئة على كل صفقات الانتقال وسيخصص ريعه لتمويل نظام ”التعويضات عن التنشئة والتدريب“ جزئيا.

وطبقا لقواعد الفيفا فإن النادي الذي بدأ فيه اللاعب مسيرته يجب أن يحصل على نسبة من قيمة صفقة الانتقال في كل مرة ينتقل فيها اللاعب بين الأندية دوليا.

وبدأ معظم اللاعبين البارزين في العالم مسيرتهم في أندية صغيرة وكانت صفقات انتقالهم بآلاف الدولارات فقط.

لكن الفيفا قال إن هذا النظام لا يعمل بالكفاءة المطلوبة وإن الكثير من الأندية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا لم تحصل على مبالغ مالية جيدة هي في أشد الحاجة إليها.

وقال الفيفا إن النظام الجديد سيشجع الأندية على جهودها في تدريب وتنشئة اللاعبين حيث ستحصل على الأموال مباشرة من خلال نظام مالي جديد يتبعه الاتحاد الدولي لضمان وصول التعويضات فعليا لها على عكس ما يحدث حاليا.