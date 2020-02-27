لماذا يتفوق ريال مدريد على برشلونة في سباق لاوتارو مارتينيز؟

تترقب أنظار عشاق كرة القدم العالمية المباراة النارية بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد المقبل، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا المسابقة برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي لا سبيل أمامه في تلك المباراة سوى الفوز، كي يكون مصيره بيديه في المسابقة، خاصة بعد اقترابه من وداع دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة على أرضه 1-2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 مساء أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان حاليا على لقب الدوري الإسباني، الليغا، ولكن الصراع يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يريد الناديان الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي برشلونة يعلمون جيدا أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز جاد للغاية في صفقة مارتينيز، ويريد ضمه إلى صفوف الميرينغي بأي ثمن.

وتابعت: ”يستطيع برشلونة أو ريال مدريد حسم الصفقة ماليا مقابل 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز برفقة إنتر ميلان، والذي يمكن تفعيله في يوليو المقبل، ولكن يبقى العامل الحاسم في رغبة اللاعب نفسه، وأي الطرفين الذي سيستطيع إقناعه بالانتقال إلى صفوفه“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أنه لا توجد أي خلافات في إدارة البلوغرانا حول ضرورة إتمام الصفقة، ولكن هناك عوامل أخرى تضع ريال مدريد في صدارة السباق حتى الآن.

ومضت تقول: ”الوضع الإداري في ريال مدريد أكثر استقرارا من برشلونة، لا توجد فوضى إدارية أو خلافات علنية بين مكونات الإدارة في النادي الملكي، على العكس تماما من الأوضاع في برشلونة، التي اشتعلت أخيرا بسبب الحرب الكلامية بين المدير الرياضي إريك بيدال والأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، وكذلك الفضيحة التي طالت رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، في ظل مزاعم بأنه كلّف شركة علاقات عامة بالهجوم على رموز النادي المعارضين له على شبكات التواصل الاجتماعي“.

ويريد برشلونة ضم مارتينيز، 22 عاما، ليكون بديلا للأوروغوياني لويس سواريز، 33 عاما، والذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021.