حقيقة إصابة أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا

انتشر خبر بسرعة شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان بفيروس كورونا في ظل تفشي المرض في إيطاليا خاصة مدينة ميلانو الواقعة شمال البلاد.

وصدر تقرير إيطالي يشير إلى إصابة مهاجم مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق بالفيروس القاتل الذي انتشر بشدة خلال الأيام القليلة الماضية لكن يبدو أنه لا يعاني من المرض بالفعل.

لكن في واقع الأمر سيخوض فريقه إنتر ميلان مباراته أمام ضيفه لودوغورتس البلغاري بدون جماهير بعد تفشي الفيروس في شمال إيطاليا.

ولم يتم التأكيد من قبل إنتر ميلان على إصابة أي من لاعبيه سواء سانشيز أو غيره من اللاعبين بالفيروس القادم من الصين.

ويبدو أن الخبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من تشيلي حيث ركز الخبر على سانشيز تحديدا وليس أي لاعب آخر في إنتر ميلان.

وساعد في انتشار الخبر الوضع الخطير في إيطاليا الآن مع انتشار الفيروس، لكن لحسن الحظ يبدو أن سانشيز على ما يرام.

وكشف مسؤولون عن 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا حيث توفي 12 شخصا بينما أعلنت دول في جميع أنحاء أوروبا عن إصابات إضافية ترتبط بتفشي الفيروس في إيطاليا.