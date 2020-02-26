سوشيال ميديا الرياضة: هذا ما طلبه إبراهيموفيتش من ميلان.. ونيمار في سهرة خاصة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار في سهرة خاصة مع نجم الكرة الطائرة

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجم الكرة الطائرة البرازيلي برونو ريزيندي، وعلق نيمار: معا من مجرد الضحك، من الجيد أن أراك يا أخي.

إبراهيموفيتش يطالب ميلان بالإمساك به

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه، وعلق اللاعب قائلا: عليك الإمساك بي يا ميلان.

لوكاس مورا يتعاقد مع مركز لتدريب الكلاب

نشر لوكاس مورا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مدرب الكلب الخاص به، وعلق اللاعب قائلا: أردت أن أشاطركم العمل الجاد والعالي الجودة الذي يقوم به صديق جيد جدًا في فرنسا، قام فيكتور بإنشاء مركز تدريب للكلاب لتوفير خدمات التدريب في الفندق والكلب والمشي والتدريب، أستطيع أن أقول إنها تعمل، أنا عميل، وفلاش يحب فيكتور وأنا أعلم أنه في أيدٍ أمينة، اتبعه واتصل به إذا كنت بحاجة إليه.

فنان إسباني يرسم تحدي الكبار

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لرسام إسباني يرسم نجوم ومدربي ريال مدريد وألمان سيتي، وعلقت الصفحة قائلة: الفنانون على وشك اتخاذ مركز الصدارة في مدريد.

كولاسيناك يشكر الجماهير

نشر كولاسيناك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لجماهير الغانرز بعدما تلقى العديد من رسائل الاطمئنان عقب إصابته في لقاء فريقه الأخير أمام إيفرتون، وعلق اللاعب: شكرا لجميع رسائلك، آمل أن أعود قريبا، هناك حاجة إلى مزيد من التقييمات المتخصصة.

Thanks for all your messages. ???????? Hope to be back soon! ???????? Further specialist assessments are needed… ???? #ShoulderInjury #GibGäs #SeoKol pic.twitter.com/tlyBF6Gtk5 — Sead Kolašinac (@seadk6) February 26, 2020

راشفورد يطلب التوقيع على قمصانه القديمة

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لقمصانه القديمة والتي نشرها أحد متابعيه، وعلق راشفورد قائلا: لم يحن الوقت لتوقيع واحدة منها.

???? Isn’t it about time you got one of these signed @PhenomStarzSG ? Drop me a DM and we’ll get you sorted ???????? https://t.co/dQUAPSAJuf — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 26, 2020

مارتين برايثوايت في منزله الجديد

نشر مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل قلعة الكامب نو، وعلق اللاعب: في منزلي الجديد.

At my new home ???????? pic.twitter.com/e7l3RGGI6O — Martin Braithwaite (@MartinBraith) February 26, 2020

أوليفر كان يشيد بنجوم بايرن ميونيخ

نشر أوليفر كان حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ السابق والمدير الحالي للنادي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجوم الفريق البافاري من لقاء الأمس أمام نادي تشيلسي، والذي انتهى بفوز البايرن بهدفين دون رد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق أوليفر كان قائلا: بداية مثالية لدورة خروج المغلوب، أداء رائع للفريق وخطوة أولى مهمة نحو ربع النهائي، مبروك للجميع.

Perfect start of the knockout round????????⚽ A great performance of the team and an important first step towards the quarter finals. Congrats to everybody ????????#MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/sPYlVA0I4N — Oliver Kahn (@OliverKahn) February 26, 2020

داني سيبايوس يعلن جاهزيته

نشر داني سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادا للقاء أولمبياكوس اليوناني غدا في بطولة الدوري الأوروبي، وعلق اللاعب قائلا: 100 ٪ جاهز للمباراة غدا، سوف نتأهل بدعم جماهيرنا.

????⚪️100% concentrated and ready for the match tomorrow. We will qualify with our fans' support! Let's go Gunners!????⚽️ ????⚪️100% concentrado y preparado para el partido de mañana.Con el apoyo de nuestra afición conseguiremos el pase! Vamos Gunners!@Arsenal #EuropaLeague #Gunners pic.twitter.com/vrV8glVl56 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 26, 2020

فرجاني ساسي يستعرض إنجازات الزمالك

نشر فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة كأسي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، وعلق اللاعب قائلا: كأسا سوبر في 6 أيام استثنائية.