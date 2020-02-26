في ظل ابتعاد رونالدو وميسي.. هذا ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

استعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى تشيلسي خلال الفوز 3-0 في ذهاب دور 16.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده للهدف رقم 11 هذا الموسم وفك الشراكة مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند والذي كان قد التحق شريكا في الصدارة بتسجيله هدفين لفريقه في مرمى باريس سان جيرمان.

ويملك هالاند 10 أهداف ، 8 منها رفقة فريقه السابق سالزبورغ النمساوي وهدفان رفقة بروسيا دورتموند.

والتحق الألماني سيرج غنابري بالمركز الثالث بعدما سجل هدفين في مرمى تشيلسي ليرفع رصيده للهدف السادس وهو نفس عدد أهداف البلجيكي درايس ميرتنيز مهاجم نابولي الذي سجل هدف فريقه في مرمى برشلونة و الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي يغيب عن فريقه بسبب الإصابة.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه 11 من 20 تسديدة على الخشبات الثلاثة وهو أكثر اللاعبين تسديدا عليها في النسخة الحالية فيما سجل هالاند 10 أهداف من 13 تسديدة على المرمى وبين الخشبات الثلاثة.

ويغيب عن الصفوف الأولى في ترتيب هدافي النسخة الحالية أشهر هدافي المسابقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والهداف التاريخي للمسابقة برصيد 128 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وثاني الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 114 هدفا لكن النجمين سجلا في النسخة الحالية هدفين فقط.

وبإمكان النجم البرتغالي زيادة غلته من الأهداف حين يواجه رفقة فريقه يوفنتوس فريق أولمبيك ليون في ذهاب دور 16 ليلة الأربعاء.

من جهة أخرى تجاوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ترتيب الهدافين التاريخيين الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وصعد للمركز الرابع برصيد 65 هدفا مقابل 64 للفرنسي الذي يحتل المركز الخامس.