ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لضم نجم نابولي.. ويزاحم برشلونة على الصفقة

كشفت تقارير صحفية وجود عرض رسمي من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب نابولي الإيطالي فابيان رويز، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن إدارة ريال مدريد عرضت بالفعل على نابولي 70 مليون يورو لضم فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عاما، إلى صفوف الميرينغي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن تقارير صحفية إيطالية، إلى أن إدارة ريال مدريد تتمنى أن يكون العرض المالي المقدم لمسؤولي نابولي كافيا لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، الذي يمتد عقده رفقة النادي الإيطالي إلى صيف 2023.

وكان فابيان رويز قد انتقل إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

وجذب أداء فابيان رويز العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب، خاصة بعد وصول مدربه السابق في ريال بيتيس، كيكي سيتين، إلى مقعد القيادة الفنية للبلوغرانا.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد تابعوا اللاعب عن قرب خلال الفترة الماضية، وكانت التوصية النهائية هي ضرورة التعاقد معه، وهو ما تأكد من خلال الأداء الذي قدمه أمام برشلونة أمس في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب ”سان باولو“، وكان فابيان رويز نجم المباراة الأول.

وتابعت: ”يتعين على ريال مدريد دخول منافسة شرسة مع برشلونة للفوز بصفقة فابيان رويز، خاصة في ظل اهتمام البلوغرانا باللاعب، ورغبته في ضمه لتعزيز خط وسط الفريق الذي يعاني من تقدم أعمار عدد من لاعبيه“.

وشارك فابيان رويز هذا الموسم في 31 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

ويبدو أن عرض ريال مدريد الرسمي لضم فابيان من نابولي يعني أن إدارة النادي الملكي تخلت تماما عن رغبتها في التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ارتفاع سعره مقارنة بالشاب الإسباني رويز.

ويطلب مانشستر يونايتد 150 مليون يورو لبيع بوغبا، وهو الرقم الذي يراه مسؤولو الملكي مبالغا فيه بصورة كبيرة.