”يويفا“ يعلن إقامة مباراة إنتر ميلان ضد لودوغورتس في الدوري الأوروبي دون حضور جماهيري

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إقامة مباراة إنتر ميلان على أرضه أمام لودوغورتس البلغاري في الدوري الأوروبي، غدا الخميس، دون حضور مشجعين، بعد انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

لكن اليويفا قال إن باقي مباريات المنافسات الأوروبية هذا الأسبوع ستقام بشكل طبيعي دون أي تغيير.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: ”كل المباريات الأوروبية الأخرى المقررة إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سابقا، ولا توجد قيود على حضور المشجعين“.

وكان فينسنتسو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، قد أعلن الموافقة على إقامة أول مباريات في الدوري الإيطالي دون جمهور في المناطق المتضررة من وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن سبادافورا قوله بعد جلسة لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت على استبعاد الجمهور.

وتقع مدينة ميلانو في إقليم لومبارديا المتضرر على نحو خاص من وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا في الوقت الراهن تعد صاحبة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، وبفارق كبير عن بقية الدول.