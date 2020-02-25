غيابات مؤثرة في صفوف نادي برشلونة خلال مباراة الإياب ضد نابولي

تلقى نادي برشلونة، حامل لقب الليغا، ضربة قاسية قبل مباراة العودة أمام نابولي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بغياب العديد من لاعبيه لأسباب مختلفة.

وتعادل برشلونة في نابولي بهدف مقابل مثله مع النادي الإيطالي وتلقى أرتورو فيدال بطاقة حمراء وحصل سيرجيو بوسكتس على الإنذار الثاني ليغيبا عن مباراة العودة للإيقاف، فضلا عن حصول ليونيل ميسي على إنذار لكنه لن يؤثر على مشاركته في مباراة العودة في 18 مارس/آذار المقبل في كامب نو.

WTF 2 yellows in 2 seconds ?? Vidal #NAPBAR Napoli pic.twitter.com/a16pznhLiL — suraj kumar (@Suraj007Md) February 25, 2020

وتشمل قائمة الغائبين كذلك المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، والذي سيغيب حتى نهاية الموسم والحال نفسه بالنسبة للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تأكد غيابه عن الفريق لمدة حوالي 6 أشهر، وانضم لهم الظهير الأيسر جوردي ألبا للإصابة أيضا.

Vidal with two yellow cards in a row lol pic.twitter.com/jElebf2971 — R3ed Alrashid (@R3ed_0) February 25, 2020

وانضم لهم أيضا سيرجي روبرتو الذي تعرض للإصابة بكسر في ساقه اليمنى، وسيغيب على إثره عن المشاركة عدة أسابيع بينما الوافد الجديد برايثوايت لا يحق له المشاركة في دوري الأبطال.

وسيواجه برشلونة صعوبات كبيرة في مباراة العودة نظرا لهذه الغيابات مثلما قالت صحيفة AS الإسبانية فضلا عن خوض الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في ”سانتياغو برنابيو“ أمام ريال مدريد وفي حال تعرض أي من اللاعبين لإصابة جديدة سيكون الموقف خطيرا بالنسبة للنادي الكتالوني.