غيابات مؤثرة في صفوف نادي برشلونة خلال مباراة الإياب ضد نابولي

تلقى نادي برشلونة، حامل لقب الليغا، ضربة قاسية قبل مباراة العودة أمام نابولي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بغياب العديد من لاعبيه لأسباب مختلفة.

وتعادل برشلونة في نابولي بهدف مقابل مثله مع النادي الإيطالي وتلقى أرتورو فيدال بطاقة حمراء وحصل سيرجيو بوسكتس على الإنذار الثاني ليغيبا عن مباراة العودة للإيقاف، فضلا عن حصول ليونيل ميسي على إنذار لكنه لن يؤثر على مشاركته في مباراة العودة في 18 مارس/آذار المقبل في كامب نو.

WTF 2 yellows in 2 seconds ?? Vidal #NAPBAR Napoli pic.twitter.com/a16pznhLiL

وتشمل قائمة الغائبين كذلك المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، والذي سيغيب حتى نهاية الموسم والحال نفسه بالنسبة للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تأكد غيابه عن الفريق لمدة حوالي 6 أشهر، وانضم لهم الظهير الأيسر جوردي ألبا للإصابة أيضا.

Vidal with two yellow cards in a row lol pic.twitter.com/jElebf2971

— R3ed Alrashid (@R3ed_0) February 25, 2020