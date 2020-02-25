ميلان ينوي الإبقاء على إبراهيموفيتش دون شرط دوري أبطال أوروبا

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان يمكن أن يجدد عقده مع النادي حتى في حال عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية إن ميلان يعمل حاليا على تجديد عقد إبراهيموفيتش الممتد لنهاية الموسم الحالي والذي يتضمن خيار التجديد التلقائي في حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأخر ميلان حاليا بفارق تسع نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وسيتعين على مديري النادي باولو مالديني وزفونيمير بوبان، الجلوس مع اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للتوصل إلى اتفاق من أجل الإبقاء عليه.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان، الذي ساعده في الفوز بآخر ألقابه للدوري المحلي موسم 2010-2011 وسجل 56 هدفا في 85 مباراة خلال موسمين، في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

وآخر فريق لعب له إبراهيموفيتش كان لوس أنغلوس غالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث كان المهاجم السويدي اللاعب الأعلى أجرا في المسابقة وسجل 52 هدفا وصنع 17 خلال موسمين، قبل الرحيل عن الولايات المتحدة.

ويملك الدولي السويدي السابق مسيرة مظفرة في أوروبا حيث لعب للعديد من الأندية الكبيرة مثل أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفاز بالعديد من الألقاب في خمس دول مختلفة.

ومع ميلان أنهى موسم 2011-2012 في صدارة هدافي الدوري قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي مرتين في أربعة مواسم حافلة بالألقاب.