عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: كورونا ودوري أبطال أوروبا ودوري السيدات بالسعودية

شكلت مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وزيارة ميسي لمعبد مواطنه مارادونا في نابولي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وأخبار الأندية السعودية وطواف الإمارات وماراثون زايد وكرة القدم للسيدات في السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فيروس كورونا وتأثيره على كرة القدم وكتبت: ”مع فيروس كورونا لا تستطيع أن تلعب“.

كما تحدثت عن مواجهة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”التحدي الكبير لبرشلونة ستيين“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مواجهة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ميسي للهجوم على معبد مارادونا“.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”غياب هازارد يثير عدة شكوك في ريال مدريد“.

الصحيفة تحدثت عن مواجهة بايرن ميونح وتشيلسي وكتبت: ”بايرن ميونخ يخيف تشيلسي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مواجهة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وخصوصية اللقاء في مواجهة ليونيل ميسي للفريق السابق للأسطورة الأرجنتيني مارادونا وكتبت: ”القوة ميسي“.

آس

ركزت الصحيفة على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري الأبطال حيث لم يخسر أي دور إقصائي وكتبت: ”لا يخسر“.

كما تحدثت عن مواجهة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ميسي في معبد مارادونا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء بايرن ميونخ وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”غير قابل للتخريب“.

كما تحدثت عن باريس سان جيرمان بعد نتائجه الأخيرة وكتبت: ”باريس سان جيرمان الكثير من الشكوك“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قرار السلطات الإيطالية بلعب لقاء القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلانو دون جمهور بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”يوفنتوس – إنتر ميلانو خلف أبواب مغلقة“.

كما تحدثت عن لقاء نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ميسي وبرشلونة على مسرح سان باولو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قرار لعب لقاء قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان دون جمهور بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”ستلعب“.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس يوفنتوس والذي قال: ”مرحبا بميسي في الدوري الإيطالي“.

كما اهتمت بمباراة نابولي وبرشلونة وكتبت: ”نابولي يا له من تحد لميسي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على كرة القدم للسيدات في السعودية والتي تعرف انطلاقتها الرسمية وكتبت: ”30 فريقا في دوري السيدات“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وعن الأهلي وكتبت: ”فلادان يفاجئ الأهلي“ وعن الشباب كتبت: ”الشباب يطلب خميس النصر“.

وعن الهلال كتبت: ”الهلال يستعد“ وعن النصر: ”بيتروس يكسب“، وعن العميد: ”الاتحاد يعود“.

الصحيفة اهتمت بكأس العرب لتحت 20 سنة وكتبت: ”الأخضر يودع العربية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على طواف الإمارات وكتبت: ”طواف الإمارات للدراجات يتجه للعين: إيوان يعبر سد حتا“.

كما تحدثت عن ماراثون زايد وكتبت: ”النسخة الـ16 في نيويورك يوم الـ28 من مارس“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ذهاب ثمن نهائي الأبطال: نابولي -برشلونة وتشيلسي –بايرن ميونخ“.