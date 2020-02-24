سوشيال ميديا الرياضة.. دي ماريا في سهرة خاصة.. بويول يداعب الدلافين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دي ماريا في سهرة خاصة

نشر أنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه في الفريق في سهرة خاصة، وعلق اللاعب قائلا: ”مجموعة جميلة، معا حتى النهاية“.

بويول يداعب الدلافين في البحر

نشر كارلوس بويول لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ وهو يداعب الدلافين في البحر، وعلق اللاعب ”بونتا ألين، المكسيك“.

كافاني يحتفل بالهدف التاريخي

نشر إدينسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو عبر ”إنستغرام“ للهدف الذي سجله أمس في شباك نادي بوردو والذي حمل الرقم 200 له خلال مسيرته مع ناديه، وعلق اللاعب ”الهدف 200، تستمر القصة، لأن الأفضل لم يأت بعد“.

ديبالا يعد الجماهير بالأفضل

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو عبر موقع ”تويتر“ لجماهير يوفنتوس وهم يتابعون انتصارات الفريق، وعلق اللاعب ”الأفضل مازال قادما، وجه التفكير هل أنت مستعد؟

Arriva il bello della stagione! ⚽ siete pronti?????????????

Llega lo bueno! ???? están preparados?????????????

The best is still to come! ???? are you ready? ????????????#ucl #serieA #CoppaItalia pic.twitter.com/zRcdVYu38I — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) February 24, 2020

فالكاو يغني مع أولتراس غالتا سراي

نشر فالكاو لاعب نادي غالتا سراي التركي فيديو عبر ”تويتر“ لألتراس غالتا سراي من مباراة الأمس أمام فنربخشة بالدوري التركي، وعلق اللاعب ”عائلة سيمبوم بوم النار النار نقاتل معا“.

Cimbombom family ????????we fight together https://t.co/5Kc1usmsYm — Radamel Falcao (@FALCAO) February 24, 2020

دينيس سواريز يشيد بإصرار غوميز

نشر دينيس سواريز لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني صورة عبر موقع ”تويتر“ لزميله أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الذي عاد للملاعب بعد إصابة خطيرة، وأشاد سواريز بإصرار غوميز حيث علق ”أنا سعيد جدا أندريه، إصرار شديد“.

Me alegro mucho Andre! Dale duro???????? https://t.co/HbJ5m5ndbQ — Denis Suarez (@DenisSuarez6) February 24, 2020

مخيتريان يشكر جماهير روما

حرص هنريك مخيتريان لاعب نادي روما على توجيه الشكر لجماهير ناديه، التي اختارته رجل المباراة في لقاء الأمس الذي جمع بين فريق الذئاب ونادي ليتشي بالدوري الإيطالي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس، وأعرب مخيتريان عن امتنانه إلى جماهير ناديه

رينارد يهنئ زياش على الانتقال إلى تشيلسي

حرص هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي والسابق للمنتخب المغربي على تهنئة اللاعب المغربي حكيم زياش الذي انتقل إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث نشر رينارد صورة للاعب عبر ”تويتر“، وعلق المدرب الفرنسي قائلا: ”مبروك للحكيم زياش على انضمامه إلى فريق تشيلسي، كل التوفيق حكيم“.

Congratulations to Hakim Ziyech for joining the Chelsea team ???????????? All the best Hakim ! @Hziyechh7 @ChelseaFC pic.twitter.com/VdLZ0bTZJL — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) February 24, 2020

عمرو وردة في حوض البخار

نشر المصري عمرو وردة لاعب نادي لاريسا اليوناني صورة له عبر موقع ”تويتر“ من داخل أحد أحواض البخار، وعلق اللاعب قائلا: ”التعافي“.