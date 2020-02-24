إنتر ميلان يستسلم أمام برشلونة في صفقة مارتينيز ويحدد البديل

يبدو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي رفع الراية البيضاء، أمام نادي برشلونة الإسباني في ملف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مارتينيز بنهاية الموسم الجاري، حيث يرى مسؤولو البلوغرانا أنه سيكون البديل المثالي للأوروغواياني لويس سواريز، 33 عاما، والذي ينتهي عقده مع البارسا صيف 2021.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن إدارة إنتر ميلان تدرك أن الموسم الحالي سيكون الأخير بالنسبة لمارتينيز رفقة النيراتزوري، في ظل رغبة برشلونة في ضمه، وكذلك سعي اللاعب للانتقال إلى البارسا، كي يلعب مع مواطنه الأسطوري ليونيل ميسي، الذي أشاد به من قبل مرارا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن الغابوني بيير- إيميريك أوباميانغ، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، سيكون بديلا لاوتارو مارتينيز في صفوف إنتر ميلان.

وأكدت أن اللاعب الغابوني الدولي، الذي ينتهي عقده مع آرسنال في صيف 2021، لا يريد البقاء في صفوف الغانرز، ويرغب في خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإنجليزية، وسوف يكون الإنتر وجهته المقبلة.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن أوباميانغ سيضغط على إدارة آرسنال؛ كي توافق على رحيله إلى إنتر ميلان بنهاية الموسم الجاري، وستكون إدارة الغانرز مضطرة لبيعه، للحصول على مقابل مادي من الصفقة؛ لأنه سيكون لاعبا حرا بعد أقل من 18 شهرا.

ولن تكون الملاعب الإيطالية غريبة على أوباميانغ، حيث بدأ اللاعب رحلته الاحترافية من نادي ميلان الإيطالي، وبالتحديد في صفوف فريق الشباب، ولعب بعض المباريات بقميص الفريق الثاني للروسونيري، قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي، حيث لعب لأندية مثل ديغون، ليل، موناكو، سانت ايتيان، ثم رحل إلى بروسيا دورتموند الألماني الذي شهد تألقه، قبل الانتقال إلى آرسنال في صيف 2018.

وتوّج أوباميانغ بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، مناصفة مع نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأحرز أوباميانغ هذا الموسم 19 هدفا في 30 مباراة مع آرسنال.