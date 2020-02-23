أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ضربة جديدة للملكي قبل الكلاسيكو..وصفقة واعدة في الطريق لليوفي

توالت الضربات على نادي ريال مدريد قبل لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 1 مارس المقبل في قمة مباريات الدوري الإسباني بعد أن خسر الفريق على يد ليفانتي بهدف دون رد في الليغا.

وترصد إرم نيوز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني:

ضربة جديدة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة قبل لقاء الكلاسيكو المقرر أمام برشلونة يوم 1 مارس المقبل في الليغا.

وتأكد غياب الجناح الأيمن رودريغو بعد أن تم طرده في لقاء مع فريق الرديف بسبب احتفال غير لائق في إحدى مباريات فريقه وهو الأمر الذي يبعده عن لقاء الكلاسيكو وفقاً للوائح الدوري الإسباني.

وجاء غياب رودريغو ليزيد أزمات ريال مدريد بعدما تلقى النادي الملكي خبراً سيئاً بإصابة اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بشرخ في الشظية وغيابه لمدة شهرين قادمين عن المستطيل الأخضر.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن إصابة هازارد تمثل ضربة موجعة لنادي ريال مدريد لأنه بمثابة انتهاء موسم النجم البلجيكي تقريباً مع الفريق.

إصابة روبرتو.. وحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية حلاً لمباراة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني المقررة بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل مباريات بالدوري الإيطالي.

وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية عبر بيان رسمي إن الحالة الطارئة في إيطاليا لن تهدد مباراة برشلونة ونابولي موضحاً أن الخطة البديلة مستقبلاً تتمثل في عدم خوض المباريات بحضور الجماهير.

وتلقى نادي برشلونة ضربة قوية بعدما تأكد غياب اللاعب سيرجي روبيرتو ظهير أيمن الفريق عن لقاء نابولي لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وخضع لاعبو برشلونة لفحص حراري شامل قبل السفر لإيطاليا بجانب فحوصات وإجراءات طبية استثنائية في ظل الانشغال بفيروس كورونا، وقرر المدرب كيكي سيتين اصطحاب المهاجم الجديد الدنماركي مارتن برايثوايت مع بعثة الفريق إلى إيطاليا رغم عدم قيده أوروبيا.

يوفنتوس يجهز لصفقة برتغالية

يجهز فريق يوفنتوس الإيطالي لاعبيه لخوض لقاء ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا وعلى رأسهم الثنائي المصاب ميراليم بيانيتش وغونزالو هيغواين.

وبدأ مسؤولو نادي يوفنتوس التفاوض لضم صفقة واعدة من الدوري البرتغالي وهو توماس إيستيفز لاعب فريق بورتو الذي يجيد مركز الظهير الأيمن ويبلغ 17 عاماً ونال إشادة كبيرة من مسؤولي النادي الإيطالي.

ويرغب نادي يوفنتوس في ضم اللاعب مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 10 ملايين يورو وهو الأمر الذي يشجع السيدة العجوز لحسم الصفقة مع الاقتناع بقدرات اللاعب إلا أن هناك منافسة شرسة من جانب نادي بروسيا دورتموند الألماني.

إنتر يستعد لتحديد خليفة لاوتارو مارتينيز

يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي لتخديد خليفة لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم الفريق الذي طلب الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن دخول إنتر في مفاوضات لضم أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد لتدعيم هجوم الفريق الإيطالي في الموسم المقبل كما أن هناك محاولات من المانيو لضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن إنتر حدد قائمة تضم عدة لاعبين على رأسهم مارسيال بجانب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني وتيمو فيرنر هداف لايبزيغ الألماني.