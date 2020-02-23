موقف مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد تأجيل 3 لقاءات بالدوري الإيطالي بسبب “ فيروس كورونا“

أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تقرر تأجيل مباريات في الدوري الكروي نتيجة انتشار فيروس ”كورونا”.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، مساء أمس السبت، تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، كان من المقرر إقامتها، اليوم الأحد، نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ في المناطق الشمالية للبلاد.

وتقرر تأجيل مباريات إنتر ميلان مع سامبدوريا، هيلاس فيرونا مع كالياري، وأتلانتا ضد ساسولو، دون أن يتم تحديد مواعيد جديدة لتلك المباريات.

ولم يقتصر الأمر على تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بل امتد إلى إلغاء لقاءات أخرى في دوري الدرجة الثانية، حيث تم تأجيل مباراة أسكولي وكريمونيزي قبل انطلاقها بساعة واحدة أمس، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثالثة، وعديد اللقاءات في دوريات الشباب.

وتوفي مواطنان إيطاليان يبلغان من العمر 78 و76 عاما في إقليمي لومباردي وفينيتو بشمال البلاد؛ ما دفع السلطات الإيطالية إلى إغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة، وإغلاق عدد من الشركات الكبرى.

وأثار انتشار فيروس ”كورونا“ في إيطاليا الشكوك حول إقامة مباراة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، المقرر لها، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ”ساو باولو“ جنوب إيطاليا.

ويلتقي الناديان في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن المباراة لن يتم تأجيلها، حتى الآن، لأن فيروس ”كورونا“ غير منتشر جنوب إيطاليا، على العكس من شمال البلاد.

وكان نادي برشلونة استعاد صدارة الدوري الإسباني، الليغا، بعد فوزه الساحق على إيبار بخماسية نظيفة، بملعب ”كامب نو“، في مباراة شهدت تألقا غير عادي للأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي الذي أحرز 4 أهداف، ”سوبر هاتريك“، بينما تكفل البرازيلي آرتور بالهدف الخامس.

وتعثر ريال مدريد أمام مضيفه ليفانتي بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتراجع الملكي إلى المركز الثاني خلف برشلونة بنقطتين، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد المقبل على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في المرحلة السادسة والعشرين من الليغا.

ويخوض ريال مدريد اختبارا ناريا مساء الأربعاء المقبل، عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.