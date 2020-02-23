تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي خوفا من انتشار ”فيروس كورونا“

أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان تأجيل مباريات من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين، يوم الأحد، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتتعلق المباريات الثلاث بمواجهة إنتر ميلان مع سامبدوريا، وأتلانتا ضد ساسولو، وهيلاس فيرونا أمام كالياري. ولم يتحدد بعد الموعد الجديد لإقامة المباريات المؤجلة.

وكانت مباراة أسكولي أمام كريمونيزي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي قد تأجلت يوم السبت قبل انطلاقها بساعة واحدة بسبب أيضا مخاوف فيروس كورونا.

كما تأجلت مباراة في الدرجة الثالثة بين بياتشينزا وسامبنيديتيزي إلى جانب العديد من مباريات الشبان والهواة.

وتواجه إيطاليا أوسع انتشار لفيروس كورونا في أوروبا حتى الآن وأعلنت وفاة شخصين بينما أصيب حوالي 60 شخصا بالعدوى.

وفي إطار محاولات الحكومة لمكافحة انتشار المرض أغلقت السلطات المدارس ومنعت التجمعات العامة وأبلغت الشركات العاملين في المناطق الأكثر تضررا بالبقاء في منازلهم.

وربما يرحب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بقرار التأجيل حيث قال للصحفيين يوم السبت إنه من الصعب الاستعداد لمباراة يوم الأحد بعد 72 ساعة فقط من اللعب في بلغاريا في الدوري الأوروبي.

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري المحلي خلف يوفنتوس المتصدر ولاتسيو.