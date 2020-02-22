ميلان يسقط في فخ التعادل مع فيورنتينا بالدوري الإيطالي

سقط آسي ميلان، في فخ التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، أمام منافسه فيورنتينا، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وظلت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي بين الطرفين، حتى الدقيقة 35، حين سجل زلاتان إبراهيموفيتش، هدفًا، ألغته تقنية حكم الفيديو المساعد.

في الشوط الثاني، سجل آندي ريبيتش، هدف تقدم الضيوف، في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وبعدها بدقائق، تعرض دالبرت، مدافع فيورنتينا، للطرد المباشر.

فيورنتينا، أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط، لكنه نجح في إدراك التعادل، بواسطة بولجار، حين ترجم ركلة جزاء، تحصل عليها الفريق في الدقيقة 85، بنجاح.

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 36 نقطة، بينما يمتلك فيورنتينا 29 نقطة في المركز الثالث عشر.