مانشستر يونايتد يتراجع ويستقر على سعر بيع بول بوغبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد أكثر انفتاحًا على بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا، الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإن مسؤولي مانشستر يونايتد فقدوا صبرهم على بوغبا، الذي غاب فترات طويلة عن الفريق الموسم الحالي، بسبب الإصابات، ولم يستطع الفريق الاستفادة منه سوى في 8 مباريات في جميع المسابقات.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن مانشستر يونايتد سيقتنع بالحصول على 60 مليون يورو، للموافقة على بيع بول بوغبا، الذي عاد للفريق صيف 2016، من يوفنتوس، مقابل 105 ملايين يورو.

ويأتي تراجع مانشستر يونايتد بسبب إصرار اللاعب على الرحيل عن أولد ترافورد، كما أنه في يونيو المقبل سيبقى عام واحد على نهاية عقد اللاعب الفرنسي في أولد ترافورد، وهو ما يعني إمكانية رحيل اللاعب مجانًا في يونيو 2021.

وأوضحت ”ديلي ميل“ أن يوفنتوس، الذي يريد استعادة بوغبا مجددًا، سيعاني، حيث لا يملك المال اللازم للحصول على خدمات بوغبا مجددًا، وقد يضطر لبيع أحد نجومه.

ويوم أمس، ذكرت تقارير أن يوفنتوس على استعداد لدفع 50 مليون يورو، إلى جانب لاعبه الويلزي آرون رامزي للحصول على خدمات بوغبا.

يشار إلى أن ريال مدريد كذلك مهتم بالتعاقد مع بوغبا، بناءً على طلب من مدربه زين الدين زيدان، وتشير تقارير إلى رغبة باريس سان جيرمان كذلك بضم بوغبا.

وارتبط بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس الصيف الماضي، لكن مانشستر يونايتد رفض التنازل عن اللاعب بأقل من 150 مليون يورو، وهو ما عرقل إتمام الصفقة.

وانتقل بوغبا في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس صيف 2012، قبل أن يستعيده النادي الإنجليزي، وشارك النجم الفرنسي مع يوفنتوس في 178 مباراة، سجل فيها 34 هدفًا وصنع 40، في حين لعب 150 مباراة لمانشستر يونايتد، سجل فيها 31 هدفًا وصنع 31.