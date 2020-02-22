عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”من يصل متصدرًا؟“.. كثير من الضغوط.. وساري ضد السخرية (صور)

شكلت مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية الكبرى وتداعيات فضيحة برشلونة ولقاء القمة في الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة لهذا اليوم.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، واقتراب كريستيانو رونالدو من مباراته الرسمية رقم 1000 في مسيرته، وتداعيات فضيحة برشلونة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة على سانتياغو بيرنابيو وكتبت:“من يصل متصدرا للكلاسيكو؟“.

كما تحدثت عن تعادل ريال بيتيس ومايوركا 3/3 وكتبت:“كوبو ينتقد نقطة مايوركا“.

كما اهتمت بلقاءات، اليوم السبت، في الدوري الإسباني ولقاء ريال سوسيداد وفالنسيا، حيث يبحث الفريقان عن مقعد أوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإيبار وكتبت:“ماذا بين الكرة“.

كما تحدثت عن فضيحة برشلونة وكتبت:“اليد اليمنى لبارتوميو أول ضحية لبرشلونة“.

واهتمت بلقاء ليفانتي وريال مدريد وكتبت:“اختبار لريال مدريد على ملعب صعب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني ،وكتبت:“حماس من أجل الصدارة“.

كما تحدثت عن أزمة برشلونة، وكتبت:“مجلس الإدارة يضغط على بارتوميو لتقديم موعد الانتخابات“.

واهتمت بلقاء ليفانتي وريال مدريد المتصدر، وكتبت:“ريال مدريد كثير من الضغوط“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ليفانتي وريال مدريد، وتصريحات زيدان حول قائده سيرجيو راموس، وكتبت:“أريد أن يكون دائمًا راموس معي“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وإيبار، وكتبت:“مارتين برايثوايت سيحصل على أول الدقائق أمام إيبار“.

واهتمت الصحيفة بعودة البرتغالي جواو فيلكس لفريق أتلتيكو مدريد بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على ميتز قبل مواجهته ليوفنتوس في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكتبت:“أولمبيك ليون يفوز دون تألق“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي وكتبت:“ساري ضد السخرية“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على بريشيا بفضل تألق نجمه الإسباني فابيان رويز، وكتبت:“رويز حقيقي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يستعد للعب لقائه رقم 1000 في مسيرته، وكتبت:“يوفنتوس يحتاج لأكتاف“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على بريشيا 2/1 وكتبت: ”إنسيني ورويز يمنحان نابولي العودة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قمة الهلال والاتحاد، وكتبت: ”رازفان يتأهب وكاريلي يتحفظ“.

كما تحدثت عن لقاء التعاون والرائد، وكتبت:“فارق النقطتين يشعل ديربي القصيم“.

واهتمت بهزيمة الأهلي أمام الفتح وكتبت: ”خيبة جديدة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة وتأهل فريقي بن ياس والظفرة وكتبت:“وداع الفرسان والفخر، السماوي والفارس إلى مربع الذهب“.

كما تحدثت عن باقي لقاءات دور الربع، وكتبت عن لقاء العين والوصل:“الكلاسيكو المتجدد“ وعن لقاء الشارقة واتحاد كلباء كتبت:“حديث الذكريات“.

كما اهتمت بتتويج الزمالك بكأس السوبر المصري وكتبت:“فبراير الأبيض شهر التتويج لمدرسة الفن والهندسة“.