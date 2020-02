سوشيال ميديا الرياضة: سهرة عائلية لنجوم سان جيرمان.. وفيدال يقيم كرنفالا مرعبا لأولاده

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غريزمان يشارك في حملة تنظيف الكوكب

شارك أنطوان غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني في حملة لتنظيف البيئة من المخلفات، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق غريزمان قائلا: هذه سترة 16.. زجاجات بلاستيكية، ملتزمون بخدمة كوكب نظيف. يتم إنشاء جميع المنتجات في المجموعة من البلاستيك المعاد تدويره ومسؤول.

سهرة عائلية لنجوم باريس سان جيرمان

نشر أنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وبعض زملائه بالفريق وزوجاتهم، الذين تواجدوا ضمن سهرة عائلية لنجوم نادي حديقة الأمراء، وعلق دي ماريا قائلا: ليلة جميلة شكرا لكم جميعا.

فيدال يقيم كرنفالا مرعبا لأولاده

نشر أوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أولاده في حفل أقامه اللاعب لأولاده بطريقة مخيفة، وعلق فيدال: كرنفال 2020 إليزابيث، إميليانو.

رودريغز يشارك في تحدي المهارة

نشر فريدريكو رودريغيز لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ضمن تحدي المهارة، وعلق اللاعب: اليوم أطلق التحدي على مهاراتي تروشالينغ، يمكن لأي شخص الانضمام إلي، كل ما يحتاجونه هو كرة وحيلة، معا نصبح فريقا.

فيرناندينيو يهنئ محرز بعيد ميلاده

نشر فيرناندينيو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله رياض محرز احتفالا بعيد ميلاده، وعلق فيرناندينيو: كل عام وأنت بخير يا صديقي.

لابورت يدعو جماهير مانشستر سيتي لحجز تذاكر النهائي

نشر إيميرك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يحمل تذكرة المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي ستجمع بين ألمان سيتي ونادي أستون فيلا، وعلق اللاعب قائلا: إذا كنت تريد أن تحصل على تذكرتين لنهائي كأس كاراباو، تحقق من أي جي.

غوميز يهدي أحد أطفال الشلل الدماغي حذاء رياضيا

شارك اندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي في حملة دعائية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يهدي حذاء لأحد الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي، وعلق غوميز: الخطوة الأولى هي أن تصدق، يحلم روديغو بلعب كرة القدم مثل أي طفل آخر يعاني من شلل دماغي تشنجي من جانب واحد، لكن لا شيء يغير من دوافعه وإرادته للعودة إلى اللعبة.

