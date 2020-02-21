عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”هذا ليس صحيحا“.. كيف سدد إريكسن؟.. ومفتاح بول بوغبا (صور)

شكلت نتائج مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وتعاقد برشلونة مع الدنماركي مارتن بريثويت وفوز الزمالك بلقب السوبر المصري أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة حول أزمة الفريق، وتصريحات إيريك أبيدال حول خلافه مع ليونيل ميسي وأخبار الأندية السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع الدنماركي مارتن بريثويت مهاجم ليغانيس، والذي أثار غضب فريقه وكتبت ”هذا ليس صحيحا“.

كما تحدثت عن نتائج الفرق الإسبانية في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، حيث تفوق خيتافي على أياكس، وعاد إشبيلية بتعادل من أمام كلوج الروماني، وخسر إسبانيول بنتيجة كبيرة أمام ولفرهامبتون الإنجليزي.

واهتمت الصحيفة بأتلتيكو مدريد وكتبت ”أتلتيكو مدريد يستعيد جواو فيلكس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة للاعبه الجديد مارتن بريثويت وكتبت ”بريثويت يجرى الإحماء مسبقا“.

كما تحدثت عن تصريحات إيريك أبيدال حول الأزمة مع ميسي، وكتبت ”تعلمت أن المشاكل الداخلية تحل داخليا وليس في وسائل الإعلام“.

كما تحدثت عن تصريحات بارتوميو رئيس برشلونة حول الأزمة الأخيرة، وكتبت على لسانه ”سنقوم بتحليل داخلي لما حدث“.

واهتمت الصحيفة بفوز خيتافي على أياكس وخسارة إسبانيول أمام وولفرهامبتون والتي وضعته تقريبا خارج الدوري الأوروبي والهدف الأول للاعب برشلونة السابق كارليس بيريز رفقة روما.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بريثويت المهاجم الجديد لبرشلونة، وكتبت ”جئت لتسجيل الأهداف“.

كما تحدثت عن فوز خيتافي أمام أياكس في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وكتبت ”خيتافي يعرّي أياكس كاملا“.

الصحيفة اهتمت بغياب السويسري روجيه فيدرير عن الملاعب الرملية، بسبب إجراء عملية في الركبة ولن يعود قبل ويمبلدون.

أس

ركزت الصحيفة على النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي والذي تحدث للصحيفة وقال: ”زيدان ليس وردة لكنه صيغة“.

كما تحدثت عن تعاقد برشلونة مع بريثويت وكتبت ”بريثويت يحمل رقم 19 الذي كان يحمله بواتينغ“.

واهتمت بفوز خيتافي على أياكس في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وكتبت ”خيتافي يعمل كرنفال“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وكتبت ”روميرو ارتكب خطأ لكن مانشستر يونايتد أنقد نتيجة التعادل في لقاء الدوري الأوروبي“.

كما اهتمت بفوز آرسنال خارج ملعبه أمام أولمبياكوس اليوناني 1/0 وفوز وولفرهامبتون الكبير أمام إسبانيول 4/0.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المتاعب القضائية الجديدة لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان القطري واتهامه من القضاء السويسري بالرشوة، وكتبت ”الخليفي لم يخرج نهائيا من القضية“.

كما اهتمت بقرار السويسري روجيه فيدرير الذي سيجري عملية جراحية ويغيب عن ملاعب التنس وكتبت ”فيدرير الموعد على العشب“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان خارج ملعبه أمام لودوغوريتس البلغاري وكتبت ”كيف سدد إريكسن“.

كما تحدثت عن فوز روما على جينك البلجيكي وكتبت ”أوكسجين كارليس بيريز“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على لودوغوريتس البلغاري، وروما على جينك البلجيكي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وكتبت ”أخيرا إركسين و روما يكتشف بيريز“.

كما اهتمت بيوفنتوس ورغبته في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، وكتبت ”رامسي مفتاح بول بوغبا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نادي الاتحاد السعودي وكتبت ”الاتحاد يغلق قضية العكايشي“.

كما تحدثت عن قرار لجنة التحكيم وكتبت ”لجنة التحكيم تبعد الحنفوش“.

الصحيفة تحدثت عن تصفيات آسيا لأمم كرة السلة وكتبت ”الأخضر يقصف سلة قطر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي وكتبت ”أبوظبي تتوج البطل على ملعب الانتصارات ”سوبر الزمالك“.

كما تحدثت عن الترجي التونسي وكتبت ”خسارة 3 ألقاب في 4 شهور، الترجي يهتز تحت أقدام المهاجرين“.

كما واصلت اهتمامها بأولمبياد طوكيو 2020 وكتبت ”طوكيو 2020 الواقع والأحلام: التخطيط الرياضي“.