سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح يعلن التحدي ومبابي يعرض حذاء البطولات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
هاري كين يحتفل بعيد ميلاد أسطورة توتنهام
نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة جيمي غريفز، مع نجوم نادي توتنهام السابقين، احتفالا بعيد ميلاد الأخير.
وعلق كين: عيد ميلاد سعيد لجيمي غريفز.. يشرفني أن قدم حفيدته وابنه هدية في مباراة الليلة الماضية، ليست النتيجة التي أردناها لكنها نصف الوقت فقط.
تشوبو موتينغ ينعى صديقه مطرب الراب
نشر تشوبو موتينغ لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مطرب الراب الامريكي بوب سموك الذي وجد مقتولا اليوم في شقته.
وعلق اللاعب: أخبار سيئة، رحم الله بوب فنان شاب كبير.
فالفيردي يرحب بمولوده الجديد
نشر فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لزوجته ومولوده الجديد.
وعلق اللاعب: شكرا مينا لمنحي هذه اللحظة المقدسة.. شكرا لك يا ابني لمنحي كل الفرح الذي لا يمكن تفسيره بالكلمات.. لقد كان شيئًا جميلًا وكنت مقاتلًا رائعًا.. وآمل أن تعرف كم أنا فخور بك.. شكرا جزيلا لك يا زوجتي وابني لمنحي أفضل يوم في حياتي.
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Gracias Mina por darme este momento sagrado, gracias hijo por brindarme toda la alegría que es inexplicable decirlo con palabras. Verte sacar esa fuerza para tener a Benicio, fue algo hermoso y sos una increíble luchadora, ojalá sepas lo orgulloso que estoy de vos. Muchas gracias mamita y hijo por darme el mejor día de mi vida. Y gracias a los médicos @bmummadrid que además de Madridistas ????????, estuvieron 15 horas al lado de ella sin moverse y lucharon hasta las últimas consecuencias para no operarla. Estoy feliz, gracias ????????
سواريز يعلن اقتراب عودته
نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يؤدي بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب عقب الإصابة التي كانت قد لحقت به.
وعلق اللاعب: كل يوم أتخطى المزيد من المراحل.
مبابي يعرض حذاء البطولات
نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للحذاء الذي يرتديه كريستيانو رونالدو وبجواره العديد من الألقاب والكؤوس.
وعلق مبابي قائلا: حلم السرعة الثانية مع المعبود كريستيانو.
إبراهيموفيتش يروج لمنتجاته
نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبعض منتجات العطور التي تحمل اسمه.
وعلق اللاعب: الطيران على مسافات مرتفعة.
Flying High.
Order here and stay fresh: https://t.co/n7EiTdo2u5 pic.twitter.com/atSpgQTRIE
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) February 20, 2020
محمد صلاح يعلن التحدي
نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وعلق اللاعب: ننتظركم في الأنفيلد.
Anfield awaits… pic.twitter.com/iqutswcKfr
— Mohamed Salah (@MoSalah) February 20, 2020
رحيم ستارلينغ يشارك نجوم العالم إعلانا جديدًا
نشر رحيم ستارلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عدد من نجوم العالم ضمن حملة دعائية لإحدى شركات المياه الغازية.
وعلق اللاعب: المسرحية لا تتوقف أبدًا.
The play never stops for the love of Pepsi #fortheloveofit @PepsiFootball pic.twitter.com/1K6YKNBcuq
— Raheem Sterling (@sterling7) February 20, 2020
توني كروس يدعم نجم التنس السويسري
نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجم التنس السويسري روغر فيدرير الذي تعرض للإصابة.
وعلق كروس: الشفاء العاجل روغ.
Speedy recovery Rog ???????????? https://t.co/dPvaAz3g6e
— Toni Kroos (@ToniKroos) February 20, 2020
محمد محمود يهنئ مهاجم الأهلي المصري بعيد ميلاده
حرص محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري على توجيه التهنئة لعماد متعب مهاجم الفريق السابق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السابع والثلاثين.
وعلق اللاعب: كل سنة وأنت طيب يا جلاد.
كل سنة و انت طيب يا جلاد♥️???? @emadmeteb90plus #السوبر_في_الجزيرة
— Mohamed Mahmoud (@MohamedMahmoud) February 20, 2020