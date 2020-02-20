سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح يعلن التحدي ومبابي يعرض حذاء البطولات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

هاري كين يحتفل بعيد ميلاد أسطورة توتنهام

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة جيمي غريفز، مع نجوم نادي توتنهام السابقين، احتفالا بعيد ميلاد الأخير.

وعلق كين: عيد ميلاد سعيد لجيمي غريفز.. يشرفني أن قدم حفيدته وابنه هدية في مباراة الليلة الماضية، ليست النتيجة التي أردناها لكنها نصف الوقت فقط.

تشوبو موتينغ ينعى صديقه مطرب الراب

نشر تشوبو موتينغ لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مطرب الراب الامريكي بوب سموك الذي وجد مقتولا اليوم في شقته.

وعلق اللاعب: أخبار سيئة، رحم الله بوب فنان شاب كبير.

فالفيردي يرحب بمولوده الجديد

نشر فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لزوجته ومولوده الجديد.

وعلق اللاعب: شكرا مينا لمنحي هذه اللحظة المقدسة.. شكرا لك يا ابني لمنحي كل الفرح الذي لا يمكن تفسيره بالكلمات.. لقد كان شيئًا جميلًا وكنت مقاتلًا رائعًا.. وآمل أن تعرف كم أنا فخور بك.. شكرا جزيلا لك يا زوجتي وابني لمنحي أفضل يوم في حياتي.

سواريز يعلن اقتراب عودته

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يؤدي بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب عقب الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وعلق اللاعب: كل يوم أتخطى المزيد من المراحل.

مبابي يعرض حذاء البطولات

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للحذاء الذي يرتديه كريستيانو رونالدو وبجواره العديد من الألقاب والكؤوس.

وعلق مبابي قائلا: حلم السرعة الثانية مع المعبود كريستيانو.

إبراهيموفيتش يروج لمنتجاته

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبعض منتجات العطور التي تحمل اسمه.

وعلق اللاعب: الطيران على مسافات مرتفعة.

محمد صلاح يعلن التحدي

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ننتظركم في الأنفيلد.

رحيم ستارلينغ يشارك نجوم العالم إعلانا جديدًا

نشر رحيم ستارلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عدد من نجوم العالم ضمن حملة دعائية لإحدى شركات المياه الغازية.

وعلق اللاعب: المسرحية لا تتوقف أبدًا.

The play never stops for the love of Pepsi #fortheloveofit @PepsiFootball pic.twitter.com/1K6YKNBcuq — Raheem Sterling (@sterling7) February 20, 2020

توني كروس يدعم نجم التنس السويسري

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجم التنس السويسري روغر فيدرير الذي تعرض للإصابة.

وعلق كروس: الشفاء العاجل روغ.

Speedy recovery Rog ???????????? https://t.co/dPvaAz3g6e — Toni Kroos (@ToniKroos) February 20, 2020

محمد محمود يهنئ مهاجم الأهلي المصري بعيد ميلاده

حرص محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري على توجيه التهنئة لعماد متعب مهاجم الفريق السابق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السابع والثلاثين.

وعلق اللاعب: كل سنة وأنت طيب يا جلاد.