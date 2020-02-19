 مسيرة أتلانتا الخيالية بدوري أبطال أوروبا مستمرة بفوز رباعي على فالنسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مسيرة أتلانتا الخيالية بدوري أبطال أوروبا مستمرة بفوز رباعي على فالنسيا (فيديو)

مسيرة أتلانتا الخيالية بدوري أبطال أوروبا مستمرة بفوز رباعي على فالنسيا (فيديو)

المصدر: رويترز

واصل أتلانتا مسيرته الخيالية في مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد فوزه 4-1 على فالنسيا الإسباني في مواجهة ممتعة في ذهاب دور الستة عشر باستاد سان سيرو.

وتقدم فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني بهدفين مع نهاية الشوط الأول بعدما سجل له هانز هاتبور ويوسيب إيلتشيتش، بينما حرم القائم فالنسيا من التسجيل.

وبدا أن هدف ريمو فرولر بتسديدة رائعة وهدفا ثانيا من هاتبور أنهيا المواجهة عمليا، لكن البديل دينيس تشيريشيف منح الفريق الإسباني الزائر بصيصا من الأمل بهدف خارج الديار.

ويستضيف فالنسيا وصيف بطل أوروبا مرتين منافسه الإيطالي باستاد ميستايا في لقاء الإياب في العاشر من مارس آذار.

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