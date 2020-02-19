شكوك حول مشاركة كوليبالي خلال مباراة نابولي ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا

استعاد نابولي مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك الذي شارك في تدريبات يوم الأربعاء لكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي تبدو ظروفه مختلفة بغيابه عن التدريب الجماعي وربما لا يلحق بمواجهة برشلونة الأسبوع المقبل.

ويستضيف نابولي فريق برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وربما لا يلحق الدولي السنغالي بالمباراة.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا التلفزيونية يوم الأربعاء أن كوليبالي غاب عن مباراة كالياري يوم الأحد الماضي في الدوري وسيغيب عن المواجهة المقبلة أمام بريشيا بعيدا عن ملعب نابولي وربما لا يلحق بمواجهة الثلاثاء.

وأضافت الشبكة أن كوليبالي تدرب في صالة الألعاب الرياضية منفردا ومن المستبعد لحاقه بمباراة بريشيا لتستمر الشكوك بشأن استقبال برشلونة في استاد سان باولو في حين غاب عن التدريب أيضا فرناندو لورينتي بسبب أعراض الإنفلونزا.

وأصيب المدافع السنغالي في فخذه خلال الخسارة أمام بارما في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنه عاد للملاعب في التاسع من الشهر الحالي أمام ليتشي لكنه لم يتمكن بعدها من اللعب أمام إنتر ميلان في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا أو مواجهة كالياري يوم الأحد الماضي في الدوري.

وفي حال عدم تمكن كوليبالي من التدريب مع زملائه قبل مواجهة برشلونة لن يتمكن من المشاركة في المباراة المهمة للمدير الفني غينارو غاتوسو.

ويواصل نابولي الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره الأخير على كالياري وبلوغه نهائي كأس إيطاليا.

وتقدم نابولي للمركز التاسع في الدوري بقيادة غاتوسو ويبتعد بفارق ثلاثة مراكز فقط عن المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.