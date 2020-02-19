سوشيال ميديا الرياضة: نيمار يتسلح بالإيمان.. وفيتسل يتنبأ بعدد أهداف هالاند

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

راشفورد في مؤتمر الأطفال

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مجموعة من الأطفال، وعلق اللاعب قائلا: ليس المؤتمر الصحفي الذي اعتدت عليه ولكن استمتعت به مع الأولاد.

نيلسون سميدو يداعب أولاده

نشر نيلسون سميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أولاده، وعلق اللاعب قائلا: تياجو الملقب ميشلان الإطارات.

نيمار يتسلح بالإيمان والثقة

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، عقب الهزيمة أمس أمام بروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف لبطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب: الإيمان والتركيز والثقة فينا

Fé, foco e confiança em nós … ALLEZ PSG ???????? pic.twitter.com/TLnIZgbbHq — Neymar Jr (@neymarjr) February 19, 2020

فيتسل يتنبأ بعدد أهداف هالاند

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة حكم لقاء الأمس، الذي جمع بين دورتموند وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب: عندما يسألني الحكم كم هدفا سيسجل هالاند؟

فالكاو يودع ابيل اوغيلار

نشر فالكاو لاعب نادي غالطة سراي التركي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأبرز اللقطات التي جمعته خلال مسيرته مع مواطنه أبيل أوغيلار الذي أعلن اعتزاله، وعلق فالكاو قائلا: أهنئك على مشوارك الرائع منذ لعب الطفولة وتبادل الأحلام، كان من دواعي سروري أن ألعب جانبكم، العديد من النجاحات في ما يأتي لحياتك.

Te felicito por tu gran carrera @abelaguilart. Desde pequeños jugando y compartiendo sueños. Fue un placer jugar tu lado. Muchos éxitos en lo que viene para tu vida. pic.twitter.com/e9NRDAfwlN — Radamel Falcao (@FALCAO) February 19, 2020

أوليفر كان يستمع إلى موظفي بايرن

نشر أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاجتماع مع موظفي النادي لوضع خطة جديدة، وعلق نجم البايرن السابق قائلا: الحصول على رؤى جديدة من الموظفين المتحمسين للغاية يساعد على الغوص في عمق أعمال النادي

Getting fresh insights from highly motivated employees of @FCBayern helps to dive deep into the business of the club ????✌???? #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/JYR2MwSyic — Oliver Kahn (@OliverKahn) February 19, 2020

كاسياس يتغزل في سحر الغروب

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للحظة الغروب، وعلق اللاعب: في بعض الأحيان لا تدرك ذلك وأجمل ما لديك هناك أمامك مباشرةً.

A veces no te das cuenta y lo más bonito lo tienes ahí, justo delante de ti. #BuenasTardesATodos pic.twitter.com/J1VGa289I1 — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 19, 2020

بوفون يجري حوارا تلفزيونيا برعاية إحدى شركات القهوة

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواجده في أحد البرامج برعاية إحدى شركات القهوة، وعلق الحارس: تجربة أن تكون جزءا من فريق سحري، إن مشاركة التعب والتضحيات والهزائم يساعد على الشعور بوزن أقل، بينما يكون لكل انتصار ذوق أكبر إذا عاش مع زملائك في الفريق.

L'esperienza di far parte di una #SQUADRA è magica. Condividere fatica, sacrifici e sconfitte aiuta a sentirne meno il peso, mentre ogni vittoria ha più gusto se vissuta con i tuoi compagni!! Vero @ivanbasso?#sportSegafredo #adv@segafredoitalia pic.twitter.com/hOlpTmrHud — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 19, 2020

سيبايوس: جاهزون للدوري الأوروبي

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة نادي اوليمبياكوس اليوناني في بطولة الدوري الأوروبي، وعلق اللاعب: تركز على المباراة المهمة غدًا في دوري أوروبا.

????⚪️ Concentrated for the important match tomorrow in the Europa League! Let's go for all!????⚽️???? ????⚪️ Concentrado para el importante partido de mañana en Europa League! Vamos a por todas!????⚽️????@Arsenal #EuropaLeague #UEFA #Gunners #Olympiacos pic.twitter.com/hCNtE4WXTn — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 19, 2020

صلاح محسن على شاطئ الإسكندرية

نشر صلاح محسن لاعب النادي الأهلي المصري والمعار إلى نادي سموحة صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يشرب القهوة على شاطئ مدينة الإسكندرية.