جاسبريني يحذر أتلانتا من الإفراط في الثقة قبل مواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

حذر جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتلانتا، اليوم الثلاثاء، فريقه من الإفراط في الثقة قبل مواجهة فالنسيا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء في أول ظهور للفريق الايطالي في دور خروج المغلوب في أرفع مسابقة للأندية في القارة. وتطور أداء أتلانتا كثيرا تحت قيادة جاسبريني في المواسم القليلة الماضية واحتل المركز الثالث في الدوري الايطالي الموسم الماضي في أفضل نتيجة له على الإطلاق في المسابقة ليتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وعبر أتلانتا دور المجموعات رغم خسارة أول ثلاث مباريات وهو أكثر فريق أهدافا في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 63 هدفا.

وزادت ثقة الفريق في نفسه يوم السبت بالفوز 2-1 على روما الذي ينافسه على مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال جاسبريني قبل مباراة الغد التي ستقام على ملعب سان سيرو الأكبر سعة والذي يتقاسمه قطبا ميلانو: ”الثقة في النفس أمر رائع لكن المبالغة في الفرحة قد يكون خطيرا.

”فاز فالنسيا على ملعب أياكس وتشيلسي في دور المجموعات هذا الموسم. القرعة لم تضعنا أمام واحد من أكبر الفرق لكن نتائج المنافس تتحدث عن نفسها“.

وأضاف جاسبريني أن إصابة المهاجم دوفان زاباتا هداف الفريق في الموسم الماضي أجبره على البحث عن خيارات أخرى هذا الموسم ما جعل لاعبي الفريق أكثر مرونة.

وقال: ”في وجود زاباتا حققنا نتائج رائعة الموسم الماضي. هذا العام افتقدناه لفترة طويلة ووجدنا البدائل. في بعض الأحيان استخدمنا لويس مورييل وفي بعض الأحيان لم نلعب بمهاجم صريح.

”أفادنا هذا الأمر ومنحنا البدائل“.