أخبار ريال مدريد وبرشلونة: خطوة أخيرة تفصل الإعلان عن صفقة البارسا.. وغوارديولا يحسم جدل رحيله

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن صفقة تعاقده مع المهاجم الجديد الذي سيدعم صفوفه في المرحلة القادمة بينما قطع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الجدل حول رحيله عن تدريب مانشستر سيتي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم أخبار ريال مدريد وبرشلونة وأبرز الأندية الأوروبية الكبرى:

برشلونة يقترب من حسم آخر صفقاته

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقته الاستثنائية بعدما ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل أعمال المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت تواجد في مدينة برشلونة لحسم المفاوضات.

وحصل نادي برشلونة على موافقة رسمية من رابطة الدوري الإسباني بالتعاقد مع لاعب جديد خلفا للفرنسي عثمان ديمبلي بعد أن تأكد امتداد فترة غيابه لأكثر من 6 شهور.

ريال مدريد يعلن تفاصيل صفقة رينير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل التعاقد مع اللاعب البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي أن رينير سيتم تقديمه للإعلام في مؤتمر صحفي في ملعب سنتياغو برنابيو.

أتلتيكو مدريد يستعيد كوستا قبل موقعة ليفربول

استعاد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات مهاجمه المخضرم دييغو كوستا لخوض لقاء ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن جاهزية كوستا لخوض لقاء ليفربول بعد غياب لتعرضه لعملية جراحية بعد مرضه بالفتاق ولكن المهاجم البرتغالي جواو فيلكس سيغيب عن اللقاء.

وغاب عن صفوف ليفربول لاعبه السويسري شيردان شاكيري للإصابة كما تأكدت جاهزية ساديو ماني النجم السنغالي لخوض لقاء أتلتيكو مدريد بعد مشاركته في المران.

غوارديولا يحسم جدل رحيله عن مانشستر سيتي

حسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قراره بخصوص الرحيل عن منصبه في الموسم المقبل بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بحرمانه من المشاركة في البطولات القارية.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن غوارديولا لن يرحل عن الفريق وهو ما أخبر به لاعبيه في الساعات الماضية مشيراً إلى أنه لن يغادر الفريق حتى لو هبط للقسم الثاني.

وتحدثت الصحافة الإيطالية عن مفاوضات محتملة بين إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي والمدرب غوارديولا في الموسم المقبل، وعلق أليساندرو ديل بييرو نجم اليوفي الأسبق على الأمر في حديثه لشبكة ”سكاي سبورتس“ بأن غوارديولا خيار مناسب ورائع بالنسبة للسيدة العجوز كما أنه لم يخض أي تجربة في إيطاليا وبالتالي ستكون تجربة مثيرة.

يوفنتوس يحسم موقف بيانيتش

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي موقف لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش نجم الوسط بعد تعرضه للإصابة في لقاء بريشيا بالدوري.

وأصدر يوفنتوس بيانا رسميا أعلن خلاله أن إصابة بيانيتش ليست خطيرة وسيلحق بمباراة سبال يوم السبت المقبل في الكالتشيو.

وأعلن النجم الفرنسي آدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس رفضه مغادرة الفريق في الموسم الجديد مؤكدا تمسكه بالبقاء مع السيدة العجوز.

في الوقت الذي جدد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي الثقة في خدمات حارسه دانييل باديلي رغم الأخطاء التي ارتكبها في المباريات الأخيرة للفريق.

فافر وتوخيل يتحدثان عن موقف نيمار

أعلن فريقا بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي حالة الطوارئ قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

وأكد المدرب لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند أنه جاهز للمباراة وسيلعب على الاستحواذ وامتلاك الكرة رافضا التهويل من فكرة عودة البرازيلي نيمار نجم باريس لصفوف فريقه، وأوضح أن باريس ليس نيمار فقط بدليل أنه فاز على ريال مدريد الإسباني دون نيمار.

وأشار المدرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إلى أن نيمار جاهز وسيعود للمباريات بداية من لقاء دورتموند موضحاً أنه سيدعم القوة الهجومية للفريق الفرنسي.

وعاد نيكولاس سولي مدافع بايرن ميونيخ الألماني للتدريبات بعد غياب طويل منذ شهر أكتوبر الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.