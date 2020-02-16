لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق لاتسيو فوزا قاتلا عى نظيره إنتر ميلان بهدفين لهدف، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أشلي يونغ في الدقيقة 44، ورد لاتسيو بثنائية سجلها شيرو إيموبيلي من ركلة جزاء وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 50 و69.

ضرب لاتسيو أكثر من عصفور بحجر واحد، رافعا رصيده إلى 56 نقطة قفز بها للمركز الثاني، وأسقط الإنتر من القمة ليتراجع للمركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما تربع يوفنتوس على الصدارة بـ57 نقطة، لتشتعل منافسة ثلاثية على لقب الكالتشيو، كما رد اعتباره من الخسارة في الدور الأول بهدف في سان سيرو.

اشلي يونغ سجل هدف الانتر في الشوط الأول : pic.twitter.com/2UxRrAq0YQ — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez2) February 16, 2020

وأنهى إنتر الشوط الأول متقدما بهدف من توقيع الوافد من مانشستر يونايتد أشلي يونغ في الدقيقة 44، بعدما تابع كرة أنتونيو كاندريفا العائدة من الحارس توماس ستراكوشا.

وتمكن الهداف شيرو إيموبيلي من نقطة الجزاء في الدقيقة 50، بعد خطأ فادح من دفاع وحارس انتر دانييلي باديلي.

ايموبيلي سجل هدف التعادل للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 50 : pic.twitter.com/8WcmzleYeG — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez2) February 16, 2020

ورفع إيموبيلي رصيده لـ26 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية.

وأكمل لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عودة لاتسيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ميلينكوفيتش سجل الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 69 : pic.twitter.com/0aEJm7S1zu — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez2) February 16, 2020