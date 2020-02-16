 لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق لاتسيو فوزا قاتلا عى نظيره إنتر ميلان بهدفين لهدف، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أشلي يونغ في الدقيقة 44، ورد لاتسيو بثنائية سجلها شيرو إيموبيلي من ركلة جزاء وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 50 و69.

ضرب لاتسيو أكثر من عصفور بحجر واحد، رافعا رصيده إلى 56 نقطة قفز بها للمركز الثاني، وأسقط الإنتر من القمة ليتراجع للمركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما تربع يوفنتوس على الصدارة بـ57 نقطة، لتشتعل منافسة ثلاثية على لقب الكالتشيو، كما رد اعتباره من الخسارة في الدور الأول بهدف في سان سيرو.

وأنهى إنتر الشوط الأول متقدما بهدف من توقيع الوافد من مانشستر يونايتد أشلي يونغ في الدقيقة 44، بعدما تابع كرة أنتونيو كاندريفا العائدة من الحارس توماس ستراكوشا.

وتمكن الهداف شيرو إيموبيلي من نقطة الجزاء في الدقيقة 50، بعد خطأ فادح من دفاع وحارس انتر دانييلي باديلي.

ورفع إيموبيلي رصيده لـ26 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية.

وأكمل لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عودة لاتسيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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