ميرتنز يهدي نابولي انتصارا صعبا على كالياري في الدوري الإيطالي

أحرز دريس ميرتنز هدفا رائعا ليمنح نابولي الفوز 1-صفر على كالياري والتقدم على منافسه نحو المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان فريق المدرب جينارو غاتوزو يبحث عن رد فعل بعد الخسارة 3-2 على أرضه أمام ليتشي في الجولة الماضية بينما كان هدف ميرتنز من تسديدة قوية في الدقيقة 65 كافيا للخروج بالنقاط الثلاث.

وكانت لقطة هدف ميرتنز من اللقطات المميزة النادرة في المباراة متوسطة المستوى ليصبح اللاعب البلجيكي على بُعد هدف واحد من ماريك هامشيك الهداف التاريخي للنادي برصيد 121 هدفا.

وهذه أول مرة يخرج فيها نابولي بشباك نظيفة في تسع مباريات تحت قيادة المدرب غاتوزو.

وأصبح رصيد نابولي 33 نقطة في المركز الثامن وبفارق نقطة واحدة عن كالياري الذي تراجع إلى المركز 11.

ولم يحقق كالياري أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري المحلي بعدما اكتفى بالتعادل أربع مرات في أسوأ سجل للفريق منذ الإخفاق في تحقيق أي انتصار في 11 مباراة متتالية في أبريل نيسان 2015.