 يوفنتوس يسقط بريشيا ويقفز لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

يوفنتوس يسقط بريشيا ويقفز لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

يوفنتوس يسقط بريشيا ويقفز لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقتنص نادي يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس المباراة من دون نجمه الأول كريستيانو رونالدو من أجل الحصول على راحة.

واستفاد اليوفي من طرد لاعب بريشيا فلوريان أيي للإنذار الثاني، قبل أن يسجل باولو ديبالا هدف التقدم الرائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38.

وأمن الكولومبي خوان كوادرادو نقاط المباراة لمصلحة اليوفي في الدقيقة 75، بعد جملة رائعة وأسيست من الفرنسي بليز ماتويدي.

وشهدت المباراة عودة القائد جورجيو كيليني لصفوف اليوفي بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث دخل بديلا  مكان ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 78.

ورفع اليوفي رصيده بهذا الفوز لـ57 نقطة في صدارة جدول الترتيب ”مؤقتا“، على أمل الاستفادة من مباراة الملاحقين لاتسيو وإنتر مساء اليوم.

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