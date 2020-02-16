يوفنتوس يسقط بريشيا ويقفز لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

اقتنص نادي يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس المباراة من دون نجمه الأول كريستيانو رونالدو من أجل الحصول على راحة.

واستفاد اليوفي من طرد لاعب بريشيا فلوريان أيي للإنذار الثاني، قبل أن يسجل باولو ديبالا هدف التقدم الرائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38.

وأمن الكولومبي خوان كوادرادو نقاط المباراة لمصلحة اليوفي في الدقيقة 75، بعد جملة رائعة وأسيست من الفرنسي بليز ماتويدي.

وشهدت المباراة عودة القائد جورجيو كيليني لصفوف اليوفي بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث دخل بديلا مكان ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 78.

يوفنتوس 2 × 0 بريشيا | هددددددددددددددددددف كوادرادو ???? #JuveBrescia

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/wfWt6wFHIt — #ACL2020 (@_________515) February 16, 2020

ورفع اليوفي رصيده بهذا الفوز لـ57 نقطة في صدارة جدول الترتيب ”مؤقتا“، على أمل الاستفادة من مباراة الملاحقين لاتسيو وإنتر مساء اليوم.