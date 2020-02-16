عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: مصير غوارديولا وعودة هازارد وتذبذب برشلونة

شكل فوز برشلونة على خيتافي وعودة البلجيكي هازارد لريال مدريد بعد غياب بسبب الإصابة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الأحد.

كما تحدثت الصحف عن لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية وتأهل الاتحاد السعودي لنصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال وأخبار الأندية السعودية وأخبار دوري الخليج العربي الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو وعودة البلجيكي إيدين هازارد بعد غياب بسبب الإصابة وكتبت: ”عودة السحر“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب أمام خيتافي وكتبت: ”برشلونة ينهي بطلب الوقت“.

كما اهتمت بكأس ملك إسبانيا في كرة السلة وتأهل ريال مدريد وأونيكاخا مالقا للنهائي الذي يلعب الأحد.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الصعب على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”هناك حياة“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو وكتبت: ”هازارد يعود للدوري الإسباني بعد غياب بسبب الإصابة“.

كما اهتمت بمصير بيب غوارديولا إثر عقوبة مانشستر سيتي وكتبت: ”غوارديولا يرغب في البقاء في مانشستر سيتي رغم العقوبة“.

كما تحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة وكتبت: ”ريال مدريد وأونيكاخا مالقا حتى النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الصعب أمام خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يقاوم“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو وكتبت: ”تحدي مع هازارد“.

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة ولقاء إشبيلية وإسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو الذي يشهد عودة البلجيكي إيدين هازارد وكتبت: ”هازارد بعد 82 يوما“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب أمام خيتافي وكتبت: ”فوز مع الخوف“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي يجمع ريال مدريد وأونيكاخا مالاغا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان أمام أميان 4-4 في الدوري الفرنسي وكتبت:“ باريس سان جيرمان يلعب ليشعر بالخوف“.

كما اهتمت بلقاء ليل وأولمبيك مارسيليا وكتبت: ”قلق دون باييت“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء القمة الذي سيجمع إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي وكتبت: ”خارج واحد“.

كما تحدثت عن خسارة روما أمام أتلانتا وكتبت: ”إيدين دجيكو يخدع، دوري الأبطال يبتعد“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يستريح“.

كما تحدثت عن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومصيره بعد إيقاف فريقه وكتبت: ”بيب غوارديولا الحقيقة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء القمة الذي سيجمع لاتسيو وإنتر ميلان في صراع على قمة الدوري الإيطالي.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال على حساب أولمبيك أسفي وكتبت: ”أشرق في المغرب“.

كما اهتمت بأخبار المدربين في السعودية وإقالتهم وكتبت عن الاتحاد: ”حل ودي ينهي ارتباط كات“ وعن الأهلي كتبت: ”جروس يرفض التخفيض ويطلب 6 ملايين“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال: ”رازفان يبقي الأجانب“ وعن النصر كتبت: ”النصر ينتظر تقرير مادو“.

واهتمت الصحيفة بملف دولي وكتبت عن مدرب ريال مدريد: “ زيدان: إبعاد سيتي حافز“ وإنتر ميلان كتبت: ”الإنتر يلاحق غريزمان“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على سباق الفروسية وكتبت: ”توج بلقب سباق لونجين: ”أطرش يتألق في الشارقة“.

كما تحدثت عن اللاعبين الذين تم تسجيلهم كمواطنين ودعمهم للمنتخب الإماراتي وكتبت: ”التألق محليا يزيد القوة الضاربة للمنتخب: ليما وكايو وتيغالي على رأس أولويات الأبيض في معسكر مارس“.

كما اهتمت بإحصائيات دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت: ”بينهم 5 حراس، 12 لاعبا نجوم المشاركة الكاملة بـ1440 دقيقة“.