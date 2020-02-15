صحيفة: إنتر ميلان يضع شرطا للسماح برحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن إدارة إنتر ميلان عرضت على برشلونة صفقة تبادلية، الصيف المقبل، حال أراد برشلونة الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن إنتر ميلان سيوافق على انتقال لاعبه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، لكن مقابل الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

ويتردد أن برشلونة يريد الحصول على خدمات مارتينيز، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، ليعوض المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي يتقدم في العمر، ويتردد أيضا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع مواطنه.

ويجد برشلونة صعوبة في التعاقد مع مارتينيز، حيث يرتبط مع إنتر ميلان بعقد حتى يونيو 2023، وتسعى عدة أندية للتعاقد معه.

وسجل مارتينيز 16 هدفا وصنع 4 في 28 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي، علما أنه انضم للفريق صيف 2018 من راسينغ كلوب الأرجنتيني.

في المقابل لم يقدم غريزمان، البالغ من العمر 28 عاما، ما كان متوقعا منه حتى الآن مع برشلونة، بعدما انضم للنادي الكتالوني الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وسجل غريزمان 12 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، ويرتبط مع برشلونة حتى يونيو 2024.

ويتطلع برشلونة لتعزيز صفوفه الموسم المقبل، خاصة في الجانب الهجومي، مع تقدم لويس سواريز في العمر وكثرة إصابات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، كما يأمل برشلونة العودة للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويملك برشلونة 49 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، كما يلعب النادي الكتالوني مع نابولي الإيطالي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وودع كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي.