إقبال غير مسبوق على تذاكر كأس أمم أوروبا 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تلقى نحو 28.3 مليون طلب لشراء 2.5 مليون تذكرة متاحة لنهائيات بطولة أوروبا للعبة الشعبية 2020، أي ما يعادل ضعف الطلب على تذاكر النسخة الماضية من البطولة قبل 4 أعوام.

وخلال عملية بيع التذاكر لمشجعي الفرق المتأهلة في ديسمبر كانون الأول الماضي بلغ عدد طلبات التذاكر 8.9 مليون تذكرة وهو رقم قياسي يزيد عن 3 أمثال العدد الذي طلبه الجمهور في نفس المرحلة من بطولة 2016.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تلقى خلال عملية البيع للجمهور التي استمرت شهرا بداية من 12 يونيو حزيران العام الماضي 19.3 مليون طلب.

وزاد عدد طلبات تذاكر المباراة النهائية التي ستقام في إستاد ويمبلي اللندني الشهير في 12 يوليو تموز عن 714 ألف طلب، وهو ما يعادل تقريبا 8 أمثال طاقة الإستاد.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إنه ”تلقى 710 ألاف طلب للحصول على تذاكر المباراة بين فرنسا وألمانيا والتي ستقام في ميونخ في 16 يونيو“.

ولأول مرة ستقام مباريات البطولة، ما بين 12 يونيو و12 يوليو، في 12 مدينة مختلفة عبر أنحاء القارة وذلك بمناسبة الذكرى 60 لانطلاق البطولة.

وأشار الاتحاد إلى أن ”64% من طلبات شراء التذاكر، جاءت من مشجعين في الدول المستضيفة، ما يؤكد أن بطولة أوروبا 2020 ستقرب كرة القدم للمزيد من المشجعين المحليين بشكل أكثر من ذي قبل“.

وسيكون بوسع مشجعي المنتخبات الأربع التي ستصعد للنهائيات من خلال ملحق التصفيات التقدم بطلباتهم لشراء التذاكر عبر الإنترنت في أبريل نيسان المقبل.