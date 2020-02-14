بوفون: كريستيانو رونالدو أعادني إلى يوفنتوس

قال الحارس جيانلويجي بوفون، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إنه عاد إلى البيانكونيري بسبب وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال بوفون لقناة ”راي سبورت“، عقب تعادل يوفنتوس وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا: ”رونالدو لا يصدق، سأعترف أن أحد أسباب عودتي إلى يوفنتوس كانت فرصة اللعب والتدريب مع كريستيانو“.

وأضاف ”ما زلت ألعب حتى الآن، لأنني أعتقد أنه يمكنني الأداء بمستوى عال، كما أن هناك مواقف تمنحني المزيد من الدوافع والمسؤولية والإصرار مثل عودتي إلى يوفنتوس“.

وأكمل بوفون ”أحببت تمرير الكرة أمام ميلان وسهولة حركة اللاعبين، لكن لم نصنع الكثير في الثلث الأخير من الملعب، التعادل نتيجة جيدة بالنظر لكيفية سير الأمور“.

وأوضح بوفون البالغ من العمر 41 عاما عن إيقاف ثيو هيرنانديز وكاستييخو وإبراهيموفيتش في مباراة الإياب ”لم أكن أعلم أنه سيتم إيقاف إبرا. أعترف أنني أبتسم بسبب ذلك، كثيرون اعتقدوا أن إبراهيموفيتش لن يقدم الإضافة لميلان، لكنه يصنع الفارق رغم بلوغه الـ38 عاما“.

وفرض يوفنتوس التعادل على مضيفه ميلان، على ملعب سان سيرو، وانتهى النصف الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 61.

وسجل رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 13 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو.