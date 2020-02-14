عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”إنذار كاذب“.. وحده كريستيانو رونالدو.. ولاوتارو في يونيو المقبل (صور)

شكلت مباريات الكؤوس المحلية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ولقاءات الدوري السعودي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بصراع برشلونة وريال مدريد على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وعودة إيسكو لمستواه في ريال مدريد، وبحث برشلونة عن مهاجم، وأخبار الأندية السعودية والاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بالمهاجم لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وكتبت ”ريال مدريد منتبه للاوتارو“.

كما تحدثت عن فريق خيتافي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.

الصحيفة تحدثت أيضا عن فوز ريال سوسيداد على ميرانديس في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت ”أوديغارد يعطي الأفضلية لريال سوسيداد“.

كما اهتمت بربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة والذي شهد إقصاء برشلونة وتأهل ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن تعويض الفرنسي عثمان ديمبلي، وكتبت ”التعاقد في خطر“ و“أنخل في وضعية جيدة“.

كما تحدثت عن تصريحات إرنيستو فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة وكتبت ”فالفيريدي لا يرى برشلونة مغايرا“.

كما تحدثت عن فوز ريال سوسيداد على ميرانديس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الصحيفة اهتمت بربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، وكتبت ”برشلونة خارج كأس الملك“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والذي يشهد صراعا بين برشلونة وريال مدريد وكتبت ”لاوتارو في يونيو المقبل“.

كما تحدثت عن فوز ريال سوسيداد على ميرانديس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت ”التأهل يحسم في الإياب“.

الصحيفة اهتمت بربع نهائي كأس ملك إسبانيا في كرة السلة وإقصاء برشلونة وكتبت ”حامل اللقب يقصى“.

أس

ركزت الصحيفة على إيسكو نجم ريال مدريد لاعب الوسط، الذي استعاد جزءا من مستواه، وكتبت ”إيسكو يولد من جديد“.

كما تحدثت عن فوز ريال سوسيداد على ميرانديس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مؤكدة أن الحسم سيكون في الإياب.

الصحيفة تحدثت عن لقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد وكتبت ”موراتا يعود في لقاء من أجل دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة والذي شهد تأهل ريال مدريد لنصف النهائي وإقصاء برشلونة حامل اللقب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نيمار نجم باريس سان جيرمان البرازيلي وأنباء غيابه عن لقاء ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”إنذار كاذب“.

كما تحدثت عن تأهل سانت إيتيان لنصف نهائي كأس فرنسا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا والذي شهد تعادل ميلان ويوفنتوس وكتبت ”إنقاذ ساري“.

كما تحدثت عن تقنية حكم الفيديو وكتبت ”نعم لمكالمات تقنية الفيديو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا والذي شهد تعادل ميلان ويوفنتوس وكتبت ”وحده كريستيانو رونالدو“.

كما تحدثت عن تقنية حكم الفيديو في إيطاليا والجذل القائم حولها والتغييرات المنتظرة.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز الهلال على الفيحاء وحفاظه على صدارة الدوري السعودي وكتبت ”كالعادة فرحة زرقاء“.

كما تحدثت عن فوز الحزم على الاتفاق وكتبت ”الحزم يزيد جراح الاتفاق“.

وتحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر ”فيتوريا يبعد هوساوي والخيبري“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على انتخابات اتحاد الكرة الإماراتي وكتبت ”12 مرشحا لعضوية مجلس اتحاد الكرة“.

كما تحدثت عن اللقاء المؤجل بين اتحاد كلباء والعين وكتبت ”المصالحة في المؤجلة“.

كما اهتمت بالسوبر المصري وكتبت ”حكم من الصفوة لإدارة السوبر المصري في أبو ظبي“.

وتحدثت عن انتقال المغربي حكيم زياش وكتبت ”حكيم زياش يرتدي قميص البلوز في الموسم المقبل“.