أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول: قرار باريس يربك حسابات الملكي في صفقة مبابي.. واسم جديد ينضم لقائمة ترشيحات خلافة ديمبلي

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية تهدد حساباته في صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، كما انضم اسم جديد لقائمة المرشحين لخلافة الفرنسي عثماني ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وغيرهما من الفرق العالمية:

قرار باريس يربك حسابات ريال مدريد في صفقة مبابي

ارتبكت حسابات نادي ريال مدريد الإسباني بخصوص صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، بعدما أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن إدارة باريس قدمت عرضا جديدا لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس قررت منح مبابي راتبا سنويا يساوي ما يحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي، ويبلغ 50 مليون يورو، وهو ما يتخطى 3 أضعاف راتب اللاعب في الوقت الحالي ويتقاضى 15 مليون يورو.

وحال قبول مبابي عرض ناديه لتجديد عقده ستصبح مهمة الفريق الملكي صعبة للغاية في ضم النجم الفرنسي، خاصة أن نادي ريال مدريد يبني حساباته على ضم اللاعب في الموسم الجديد قبل نهاية عقد اللاعب بموسم واحد، وحاجة باريس لبيع اللاعب بمبلغ كبير قبل الرحيل مجانا بنهاية عقده.

اسم جديد ينضم لقائمة ترشيحات خلافة ديمبلي

ما زال ملف الصفقة المطلوب ضمها لتدعيم صفوف فريق برشلونة الإسباني بعد استبدال الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق لإصابته التي تستغرق العلاج لمدة 6 شهور، حديث الصحافة الإسبانية.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة واسم جديد لتدعيم صفوفه، وهو روجير مارتي مهاجم فريق ليفانتي الإسباني بعدما تم طرح اسمه من جانب الفرنسي إريك أبيدال سكرتير إدارة النادي.

ودخل برشلونة في مفاوضات لضم لورين مورون لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني لضمه خلفا للنجم ديمبلي، ولكن إدارة بيتيس ترفض التفاوض على أي عرض أقل من 30 مليون يورو، خاصة أن اللاعب يملك شرطا جزائيا في عقده مقابل 40 مليون يورو.

وتلقى نادي برشلونة خبرا سارا بجاهزية الثنائي نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي لخوض مباراة خيتافي بعد غدٍ السبت في الدوري الإسباني.

ليفربول يدخل صراع نجم إنتر

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع مثير لضم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزفيتش نجم وسط فريق إنتر الإيطالي في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية إلى أن بروزفيتش دخل دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم مركز خط الوسط المدافع، ولكن صحيفة ”صن“ البريطانية كشفت وجود مفاوضات من ليفربول لضم بروزفيتش.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول كان يسعى بالفعل لضم اللاعب في عام 2015، مشيرة إلى أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يسعى لتدعيم خط الوسط بصفقة مميزة.

تشيلسي يحسم صفقة زياش

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي فوزه بخدمات النجم المغربي حكيم زياش صانع ألعاب فريق أياكس الهولندي في الموسم الجديد مقابل 40 مليون يورو بجانب 4 ملايين يورو كبنود متغيرة.

وفضل زياش الرحيل عن صفوف أياكس بعد 4 أعوام بقميص العملاق الهولندي وقبل موسمين من نهاية عقده مع الفريق، بعد أن وصل عرض تشيلسي إلى مبلغ مناسب.

على صعيد آخر، تأكد غياب لاعب الوسط الأمريكي تايلر أدامز عن صفوف فريق لايبزيغ الألماني في لقاء توتنهام الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.