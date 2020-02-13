سوشيال ميديا الرياضة.. كريم بنزيما يرفض التغيير.. ومودريتش يحقق السعادة لطفل من ذوي القدرات الخاصة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مودريتش يحقق السعادة لطفل من ذوي القدرات الخاصة

نشر لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ وهو يداعب الكرة مع أحد الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وعلق اللاعب: ”كان من الرائع مقابلة عامر.. تابع إلهام العالم من خلال سعادتك.. كرة القدم أكثر من مجرد لعبة“.

كريم بنزيما يرفض التغيير

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ من داخل سيارته الخاصة.

وعلق اللاعب: ”لا شيء جاهزا للتغيير“.

سواريز يختار غريزمان لحذاء جديد

شارك لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر فيديو له عبر موقع ”تويتر“ اختار من خلاله زميله أنطونيو غريزمان للحذاء الجديد، وعلق اللاعب: ”كان لا بد وأن تكون أنت“.

فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد ديباي

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع ”تويتر“ برفقة مواطنه ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق فينالدوم: ”عيد ميلاد سعيد.. أتمنى لك العديد من السنوات المباركة يا أخي“.

Happy birthday! ???????? Wish you many more blessed years my brother ♥️???? #HeartOfALion pic.twitter.com/7qdv1IiKx1 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 13, 2020

تامي أبراهام يلعب كرة السلة بقدمه

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقع ”تويتر“ فيديو للاعب الفريق تامي أبراهام وهو يسدد كرة بقدمه في شباك كرة السلة، وعلقت الصفحة: ”تامي من وسط المدينة“.

راشفورد يشكر طفلا يتغنى باسمه

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع ”تويتر“ لأحد الأطفال وهو يتغنى باسمه، وعلق اللاعب: ”هذا جعلني ابتسم شكرا لك“.

This made me smile thank you ???? https://t.co/ysIOtKuLwo — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 13, 2020

ستروتمان يشكر نجله على الهدية

نشر كيفين ستروتمان لاعب نادي مارسيليا الفرنسي صورة عبر موقع ”تويتر“ للوحة رسمها له نجله بمناسبة عيد ميلاده، وعلق اللاعب: ”هدية رائعة“.

دافيد فيا يشارك في مشروع جديد

نشر النجم الإسباني دافيد فيا فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء تواجده في أمريكا للمشاركة في مشروع جديد يشارك به من خلال أكاديميته الخاصة، وعلق اللاعب: ”كان من دواعي سروري العودة إلى نيويورك للعمل في مشاريعنا.. نراكم قريبا.. مدينة نيويورك“.

رينارد في معسكر برشلونة

نشر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي صورة له عبر موقع ”تويتر“ أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي للشباب والمتواجد في مدينة برشلونة، وعلق رينارد: ”اليوم في إسبانيا لمتابعة برنامج اللاعبين السعوديين تحت 21 عامًا وتكريمهم بموافقة هذا البرنامج الرائع للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.. لحظة رائعة للاعبين وأعضاء الفريق الفني“.