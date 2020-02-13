ريال مدريد ينوي توجيه ضربة لبرشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز

قالت محطة TyC Sports التلفزيونية الأرجنتينية اليوم الخميس إن ريال مدريد سيدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان الإيطالي والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وسجل المهاجم الأرجنتيني الشاب 16 هدفا في 28 مباراة هذا الموسم مع إنتر، وتسعى العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه أبرزها برشلونة وريال مدريد.

وكان برشلونة مهتما بالتعاقد معه نظرا لعلاقته الجيدة مع القائد ليونيل ميسي ليكون بديلا للويس سواريز الذي خضع لجراحة الشهر الماضي وسيغيب عدة شهور.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم بديل لسواريز البالغ عمره 33 عاما ولن يستمر مع النادي الكتالوني لفترة طويلة في ظل إصاباته المتكررة.

لكن في الساعات الأخيرة أشارت مصادر للقناة الأرجنتينية إلى أن ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، الذي يبلغ حوالي 120 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ سيصبح أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ يتم انتقاله من ناد لآخر خاصة وأن ريال مدريد سيقدم عرضا لا يمكن رفضه لضم المهاجم في يونيو/حزيران المقبل.

وقال لاوتارو الدولي الأرجنتيني في مقابلة سابقة مع TyC Sport : “اليوم أنا أقاتل من أجل قميص إنتر، هنا الجمع يحبني، وأنا سعيد بالتواجد مع فريقي، إذا كانت هناك شائعات حول الرحيل عن النادي ، فهذا يعني أنني أظهر بشكل جيد، ويجب علي أن أستمر على هذا المستوى“.

وتطرق مارتينيز البالغ عمره 22 عاما إلى صعوبات التكيف مع الحياة في أوروبا، قائلا: ”كان علي التأقلم مع ثقافة جديدة وحياة أخرى ولغة أخرى، الآن أستمتع باللحظة ولقد نموت كثيرا مع هذا المدرب (أنطونيو كونتي)“.

عقد مغر

وبحسب TyC Sports فمن المتوقع أن تصل قيمة الراتب السنوي المعروض من ريال مدريد علي لاوتارو إلى 14 مليون يورو.

ويحاول النادي الملكي إقناع مارتينيز، بالموافقة على الرحيل لصفوف الميرينغي في صفقة ستكون هي الأغلى في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وأشارت ”أس“ في تقرير إلى أن لاوتارو مارتينز كان قد جذب اهتمام ريال مدريد عندما كان لاعباً في صفوف راسينغ سانتاندير الإسباني.

برشلونة يترقب

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية مع غريمه التقليدي برشلونة، حيث يعد لاوتارو مارتينيز الخيار المفضل لدي الإدارة الكتالونية التي تبحث عن حل لأزمة المهاجم.

ولفتت ”آس“ إلى أن العلاقة الجيدة بين ليونيل ميسي نجم البلوغرانا ولاوتارو مارتينيز قد تلعب دوراً حاسماً في قرار نجم انترميلان.

ويترقب برشلونة اللحظة المناسبة للانقضاض على مارتينيز بنفس الطريقة عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.