الأرباح تتوالى على يوفنتوس منذ انضمام كريستيانو رونالدو

وصل يوفنتوس إلى بُعد أعمق وأكبر على الصعيد التجاري؛ منذ انضمام كريستيانو رونالدو للنادي في صيف 2018، حيث أعلن النادي الإيطالي تجديد عقد رعايته مع شركة أليانز بما يصل مجموعه إلى 103.1 مليون يورو، حتى عام 2030.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت، إنه على مدى السنوات العشر القادمة، ستنضم شركة التأمين العالمية إلى العلامات التجارية للنادي، فضلا عن اسمها الموجود على ملعب يوفنتوس؛ إذ سيظهر اسم ”أليانز“ على قمصان الإحماء الخاصة بالفريق الأول، وظهر قميص فريق السيدات.

وسيحصل يوفنتوس من أليانز فقط على 10.3 مليون يورو سنويا، لكن منذ وصول رونالدو في 10 يوليو/تموز 2018، جدد جميع الرعاة الرئيسيين عقودهم مع النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له؛ ما يؤكد تأثير قائد البرتغال.

ورغم أن الهداف التاريخي لريال مدريد متعاقد مع ”نايكي“ حتى 2026، إلا أن ”أديداس“ الراعي الرئيسي ليوفنتوس، زاد عرضها للاستمرار مع حامل لقب الدوري الإيطالي منذ انضمام رونالدو.

وبعد انضمام رونالدو البالغ عمره 35 عاما ليوفنتوس بستة شهور تقريبا، مددت العلامة التجارية عقدها مع اليوفي حتى عام 2027، وضاعفت القيمة المالية، وفقا للصحافة الإيطالية من 23.25 مليون يورو إلى 51 مليونا سنويا. بالإضافة إلى ذلك، تلقى النادي مكافأة قدرها 15 مليون يورو لتوقيعه هذا العقد الجديد مع الشركة الألمانية.

عقد جيب

ومن العلامات التجارية الأخرى التي زادت مكافآتها في عقدها مع يوفنتوس أيضا، ”جيب“، حيث قررت شركة ”فيات كرايسلر“ التي تنتمي إلى ذات العائلة المالكة ليوفنتوس، الاستثمار أكثر في النادي؛ ما رفع قيمة العقد من 17 مليون يورو إلى ما يصل إلى 42 مليونا في الموسم الواحد.

وساهمت شخصية رونالدو في توقيع عقود رعاية تبدو أساسية في مستقبل الفريق الإيطالي، حيث يعتبر قائد البرتغال أكثر الأشخاص متابعة في العالم على إنستغرام، ويملك تأثيرا كبيرا للعلامات التجارية المتعاقدة معه ومع يوفنتوس، مثل (نايكي ويوفنتوس وأديداس وجيب).

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن اسم ”رونالدو“ مطبوع على القميص الأبيض والأسود ليوفنتوس، فقد زاد من قيمته بشكل كبير بما يصل إلى مئة مليون يورو، خلف برشلونة (نايكي وراكوتين) وريال مدريد (أديداس وطيران الإمارات) ومانشستر يونايتد (أديداس وشفروليه) وغيرها.

واستثمر يوفنتوس بكثافة في لاعبي كرة القدم، في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وصول كريستيانو (117 مليون يورو)، فقد أنفق مبالغ كبيرة على ضم ماتياس دي ليخت (85.5 مليون يورو)، جواو كانسيلو (مقابل 40.4، ثم بيعه بمبلغ 65 مليون يورو) ودوغلاس كوستا (40 مليون يورو).