التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان بنصف نهائي كأس إيطاليا (إنفوغرافيك)

يلتقي كريستيانو رونالدو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وجها لوجه، في قمة يوفنتوس ضد ميلان، اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويدخل كلا النجمين مباراة اليوم بظروف متشابهة بنسبة كبيرة، إذ سجل كل منهما هدفا مطلع الأسبوع، لكن فريقيهما خسرا في الدوري.

يبحث يوفنتوس والميلان عن نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب في الـ4 من مارس المقبل على ملعب أليانز، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستكون صعبة كون طرفي نصف النهائي الآخر هما الإنتر ونابولي.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة الكأس التي احتفظ بها لمدة 4 مواسم، إلى أن خسر أمام الوصيف أتالانتا في ربع النهائي بالعام الماضي، بينما يتطلع ميلان لتحقيق أول ألقابه في الكأس منذ تتويجه الأخير في 2003.

وستتحدد بوصلة المباراة بناء على أداء العملاقين رونالدو ”35 عاما“ وإبراهيموفيتش ”38 عاما“، وتبدو معنويات الثنائي مرتفعة للغاية، بعدما أصبح النجم البرتغالي أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية في الدوري، وسجل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات 23 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

في المقابل، سجل إبراهيموفيتش 3 أهداف منذ عودته إلى ميلان الشهر الماضي، آخرها في الديربي ضد الإنتر، وتحول شكل الفريق معه منذ وصوله إلى سان سيرو.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين: