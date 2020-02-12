 سوشيال ميديا الرياضة: زوجة فابريغاس تغازله.. وغوميز يغني للهلال السعودي – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: زوجة فابريغاس تغازله.. وغوميز يغني للهلال السعودي

سوشيال ميديا الرياضة: زوجة فابريغاس تغازله.. وغوميز يغني للهلال السعودي

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سترلينغ يستعرض مهاراته بزجاجة مياه غازية

شارك رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي في حملة دعائية لإحدى شركات المياه الغازية، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يستعرض مهارته بزجاجة مياه غازية، وعلق سترلينغ: عمل خفيف.

فينالدوم يستطلع آراء النجوم

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو ينظر إلى السماء، وعلق اللاعب: ما رأيك فيما هو مكتوب في النجوم؟

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What do you believe is written in the stars? ✨

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أشرف حكيمي يستقبل مولوده

نشر أشرف حكيمي لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لطفل حديث الولادة، بعدما رزق اللاعب بمولود اليوم، وعلق حكيمي قائلا: الحمد لله.

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Alhamdulillah ???????????????? ❤️Amín❤️

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زوجة فابريغاس ترد عليه برسالة غرامية

نشرت اللبنانية دانيلا زوجة اللاعب سيسيك فابريغاس رسالة إلى زوجها بمناسبة أعياد الحب، وردت دانيلا على رسالة زوجها عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، والذي أعرب فيها عن حبه الشديد لها، حيث علقت قائلة: من المستحيل أن تحبني أنت أكثر.

أغويرو يجيب على أسئلة المعجبين

نشر سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أبرزته الصفحة الرسمية للنادي، حيث حرص اللاعب على الرد على جميع أسئلة معجبيه، وأعرب عن سعادته بالتواصل مع الجمهور.

تياغو ألكانتارا يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة شقيقه رافينيا لاعب نادي سيلتا فيغو بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلق تياغو: إلى جانبك، نخلق أجمل الذكريات، أحبك يا أخي عيد ميلاد سعيد رافينيا.

جيمس ميلنر ينصح بدعم هؤلاء

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لثلاثة رياضيين مصابين بمرض عصبي حركي، وعلق اللاعب: الكثير من الاحترام لهؤلاء الرجال، يرجى المشاهدة.

فيتسل يطالب هالاند بالقتال

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه برفقة زميله هالاند، وعلق فيتسل: من المهم الحفاظ على التركيز في هذه اللحظة، قاتل من أجل العودة إلى طريق الفوز يوم الجمعة.

غوميز يغني للهلال السعودي

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يغني لناديه، وعلق اللاعب قائلا: استيقظ مع هلال، استمتع بيوم مع هلال.

لاعب الأهلي المصري يودع مدربه السابق

نشر محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه السابق تاكيس جوناس والذي رحل أمس عن تدريب نادي وادي دجلة، حيث علق اللاعب قائلا: حظا سعيدا في خطوتك القادمة مستر تاكيس.

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