أخبار ريال مدريد وبرشلونة: الملكي يستقر على خليفة مودريتش ودورتموند يحدد سعر سانشو

اشتعل الصراع مبكرًا على أفكار الموسم الجديد في صفوف فريقي برشلونة وريال مدريد عملاقي الدوري الإسباني بخلاف تحركات بعض الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها والترتيب للموسم المقبل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها عملاقا الدوري الإسباني ريال مدريد، وبرشلونة:

برشلونة يقتحم صراع صفقة مدافع لايبزيغ

اقتحم نادي برشلونة الإسباني الصراع على الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع فريق لايبزيغ الألماني لضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط دفاعه.

وكشفت صحيفة (بيلد) الألمانية عن دخول أوباميكانو دائرة اهتمامات فريق برشلونة لضمه الموسم المقبل، لكنها أكدت أن مفاوضات برشلونة لا تكفل انضمام اللاعب في ظل صراع شرس متوقع على هذه الصفقة.

وتحرك نادي بايرن ميونيخ الألماني لضم مدافع لايبزيغ أحد نجوم الدوري الألماني في الموسم الجديد، كما أن اللاعب تلقى عرضًا من قبل للرحيل إلى فريق آرسنال الإنجليزي.

وتوقعت الصحيفة الألمانية أن يرحل اللاعب عن لايبزيغ في الموسم الجديد لأنه الأخير له مع الفريق مع رفضه تجديد عقده، ولكنها أشارت إلى أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ظل رغبة اللاعب الرحيل للدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن نادي برشلونة بصدد مواجهة أزمة في خط الدفاع خلال لقاء خيتافي، يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني بعد أن تأكد غياب المدافع كليمنت لينجليه للإيقاف بجانب مرض الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، وغياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن التدريبات للإجهاد.

وكشفت نفس الصحيفة عن اقتراب النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم الفريق من العودة للمباريات مجددًا في شهر أبريل المقبل، وهو ميعاد أسرع مما كان متوقعًا بعد إصابة اللاعب في الركبة.

كوتينيو يرفض الندم بعد مغادرة ليفربول

رفض النجم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني المعار إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني نغمة الندم على مغادرة فريقه الأسبق ليفربول الإنجليزي بعدما تراجع نجمه وتطور أداء الريدز وحقق لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كوتينيو خلال تصريحات لمجلة (كيكر) الألمانية إنه سعيد بما وصل إلى ليفربول خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه لا يحب النظر للوراء خاصة أنه اختار طريقًا مختلفًا.

ريال مدريد يحدد خليفة مودريتش

حدد نادي ريال مدريد الإسباني خليفة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن ريال مدريد استقر على عودة اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد صانع الألعاب المعار إلى نادي ريال سوسييداد لتدعيم صفوفه وقطع إعارته.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ستطلق سراح لوكا مودريتش بعد عودة أوديجار في الموسم المقبل، خاصة بعد تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من جانب إنتر الإيطالي وأيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

دورتموند يحدد سعر سانشو

حدد نادي بوروسيا دوتموند الألماني سعر لاعبه الإنجليزي جوردان سانشو صانع ألعاب الفريق تمهيدًا للاستغناء عن خدماته في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (ميرور) البريطانية عن تلقي سانشو عدة اتصالات تؤكد اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه في الموسم الجديد على رأسها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن سانشو سيتخطى سعره حاجز الـ100 مليون يورو، وأشارت إلى أن دورتموند طلب 142 مليون يورو من أجل إطلاق سراح لاعبه الموهوب، خاصة أن سانشو ما زال صغير السن ”19 عامًا“، ويسعى ناديه السابق مانشستر سيتي للتعاقد معه من جديد.