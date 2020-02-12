الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”جوزيبي ميانزا“ لمتابعة لقاء إنتر ميلان وضيفه نابولي في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ويبحث إنتر عن تحقيق الفوز في مواجهة نابولي الذي يأمل الاستمرار بالبطولة ومصالحة جماهيره في المرحلة الحالية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة إنتر ميلان ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جوزيبي ميانزا“ في الساعة الحادية عشرة إلا ربعا مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة عبر شاشتها، لكن ستنقل عبر حساب رابطة الدوري الإيطالي الرسمي على ”تويتر“، بالإضافة إلى قنوات Rai 1، وSetanta Sports Euro Asia، Sport TV 2 Potugal.

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مشوار الفريقين

صعد إنتر إلى دور الأربعة ببطولة كأس إيطاليا بعدما تخطى عقبة كالياري في دور الستة عشر بعد الفوز بنتيجة 4-1 ثم فاز على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

وتأهل نابولي بعد الفوز على بيروجيا بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة لاتسيو بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.

وفاز إنتر في آخر لقاء ضد نابولي بنتيجة 3-1 بالدوري الإيطالي بينما كانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة كأس إيطاليا في ربع النهائي يوم الـ19 من يناير 2016.

إنتر.. وأفكار كونتي

يسعى إنتر لعبور عقبة نابولي وتحقيق فوز مريح، خاصة أن الفريق لديه صراع كبير في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحقق إنتر فوزا ملحميا في آخر لقاء بالدوري ضد ميلان في مباراة ديربي الغضب وهو الأمر الذي يزيد المتاعب البدنية للنيراتزوري..ومن المقرر أن يمنح المدير الفني أنتونيو كونتي الفرصة لبعض البدلاء في تشكيلة تضم الحارس دانييلي باديلي وأمامه ثلاثي الدفاع ستيفان دي فري وميلان سكرينار وأليساندرو باستوني.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره نيكولو باريلا وأمامهما صانع اللعب كريستيان إريكسين مع الأطراف يمينا فيكتور موسيس ويسارا كريستيانو بيراجي مع عودة لاوتارو مارتينيز وبجواره أليكسيس سانشيز.

نابولي.. وطموح غاتوزو

يسعى نابولي بقيادة مدربه جينارو غاتوزو لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب سان باولو، خاصة أن الفريق يعاني ببطولة الدوري وابتعد عن المنافسة على المربع الذهبي.

ويغيب عن نابولي لاعبه السيد هيساي، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس دافيد أوسبينا وأمامه رباعي الدفاع كوستاس مانولاس ونيكولا ماكسيموفتش ويمينا جيوفاني دي لورينزو وماريو روي يسارا.

ويقود خط الوسط دييغو ديمي وبجواره بيوتر زيلينسكي وآلان لوريرو مع ثلاثي الهجوم خوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني ودرايس ميرتينيز.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن مباراة الذهاب بين إنتر ونابولي ستظل لها حسابات خاصة قبل مواجهة الإياب في ظل مساعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: ”نابولي لا يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، وغاتوزو مدرب له خبرات في بطولة الكأس تحديدا وبالتالي سيسعى لاستكمال المشوار أملا في الوصول للنهائي وربما التتويج مع نابولي بالبطولة بعدما ابتعد الفريق تماما عن المنافسة على لقب الدوري“.

وأشار إلى أن إنتر سيكون أمام معادلة صعبة وهي تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره تجنبا لأي حسابات أخرى في مباراة الإياب في ملعب نابولي وجماهيره المتحمسة، وأيضا إراحة بعض اللاعبين.

وأضاف: ”الجميع شاهد ما حدث في ديربي ميلانو يوم الأحد الماضي وبعد 3 أيام لن يكون إنتر قادرا على تقديم المردود البدني ذاته، بالتشكيلة ذاتها وأعتقد أن كونتي سيريح على الأقل 4 لاعبين أساسيين في مباراة نابولي لأنه مرتبط بخوض مباريات مهمة بالدوري أيضا“.