ضربة قوية ليوفنتوس قبل مواجهة ليون وميلان وإنتر ميلان

أعلن يوفنتوس الإيطالي رسميا، غياب جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، مدة تتراوح بين 15 و20 يوما بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وأوضح يوفنتوس في بيان ”تبين بعد الانتهاء من الكشف الطبي الذي خضع له دوغلاس كوستا، أن اللاعب تعرض لإصابة من الدرجة المنخفضة في أوتار الركبة في الفخذ الأيسر، ويحتاج حوالي 15 إلى 20 يوما“.

وتأكد غياب كوستا البالغ من العمر 29 عاما، عن مباراة يوفنتوس مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في 26 من فبراير الحالي.

كما سيغيب كوستا عن مباريات يوفنتوس مع ميلان في كأس إيطاليا، وبريشيا وسبال وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وخسر يوفنتوس 1/2 أمام فيرونا يوم السبت الماضي، في الجولة الـ23 من الكالشيو.

وتراجع يوفنتوس إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر، حيث يملك كل منهما 54 نقطة.

وشارك كوستا في 17 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع 5، علما أنه سجل 9 أهداف وصنع 18 في 89 مباراة مع يوفنتوس.