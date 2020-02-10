تقارير: يوفنتوس يدرس إقالة ساري وأليغري مرشح للعودة

كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس يدرس إقالة مدربه ماوريسيو ساري على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وخسر يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة (1-2)، السبت الماضي، وهي ثالث هزيمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.

ويمتلك يوفنتوس 54 نقطة في الدوري الإيطالي، بعد 17 انتصارا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، ويأتي خلف الإنتر بفارق الأهداف.

ويواجه اليوفي، خطر خسارة لقب الكالتشيو بعد الفوز به طوال السنوات الثماني الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة حاليا مع إنتر ميلان ولاتسيو.

ووفقا لصحيفة ”لاريبوبليكا“، فإن هناك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق لليوفي.

وأشارت إلى أن أندريا أنيلي، رئيس نادي يوفنتوس، غير مقتنع تماما بماوريسيو ساري.

وارتبط أليغري بتولي المهمة الفنية للعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام.