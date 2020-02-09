ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على آي سي ميلان (صورة)

قفز إنتر ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما انتفض بشكل مذهل وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على غريمه ميلان في مباراة قمة المدينة اليوم الأحد.

وخطف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الحالي وإنتر السابق الأضواء في الشوط الأول حيث صنع هدفا لزميله أنتي ريبيتش قبل أن يسجل الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة.

لكن إنتر أدرك التعادل بالتسجيل عن طريق مارسيلو بروزوفيتش وماتياس فيسينو في الدقيقتين 51 و53.

ومنح ستيفان دي فري التقدم لإنتر في الدقيقة 70 قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الأهداف في الوقت بدل الضائع.

وبات إنتر يملك 54 نقطة من 23 مباراة في الصدارة وبفارق الأهداف عن يوفنتوس حامل اللقب الذي تراجع إلى المركز الثاني متأثرا بالهزيمة 2-1 أمام إيلاس فيروما يوم السبت.

وتجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملا: